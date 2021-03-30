Дело Чуманова. Какие чиновники связаны с громким задержанием начальника ТУАД — хронология и схема арестов

Международный антикоррупционный портал связал с Михаилом Чумановым две коммерческие организации — ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Именно они, как утверждает портал, давали дорожнику взятки.



Первая компания (вид деятельности — строительство мостов и тоннелей) убыточна: на конец 2019 года выручка «Бастиона» составила 132,7 миллиона рублей, а убытки — 328,4 миллиона. Есть сведения, что с 2019 года кредиторы компании как минимум 6 раз планировали обратиться в суд и добиться признания ее банкротом.



ООО «Союздорстрой» — куда более успешная компания. Она специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей и в прошлом году получила 16 госконтрактов на общую сумму 1 миллиард рублей. За всё время существования компании с ней были заключены 192 контракта на сумму 4,5 миллиарда рублей. На конец 2019 года выручка «Союздорстроя» оценивалась в 405,5 миллиона рублей, чистая прибыль — в 3 миллиона .



И «Союздорстрой», и «Бастион» регулярно получали контракты от ТУАД.



Как стало позже известно, вместе с Михаилом Чумановым под внимание силовиков попали Самир Асадуллаев и Сергей Илюшин. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор».Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

