Дело Чуманова. Какие чиновники связаны с громким задержанием начальника ТУАД — хронология и схема арестов

В Новосибирске продолжают арестовывать и увольнять чиновников по делу Чуманова
Громкое дело главного дорожника Новосибирской области Михаила Чуманова, задержанного за взятки, продолжает обрастать подробностями. Полторы недели назад арестовали замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, а в начале этой недели в рамках всё того же дела Чуманова своих должностей лишились сразу несколько работников ТУАД и министерства. НГС рассказывает хронологию уголовного дела, расследование которого всё еще ведется, а значит, вскоре могут появиться новые фигуранты.
Как задерживали главу ТУАД
Под уголовное преследование Михаил Чуманов попал
По версии следствия, глава управления получил взятку от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство, а именно: помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника. По данным «Контур.Фокуса», Игорь Листопад — индивидуальный предприниматель, занимается арендой и управлением недвижимостью. По сведениям следкома, выступал посредником в деле получения взяток.
Международный антикоррупционный портал связал с Михаилом Чумановым две коммерческие организации — ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Именно они, как утверждает портал, давали дорожнику взятки.
Первая компания (вид деятельности — строительство мостов и тоннелей) убыточна: на конец 2019 года выручка «Бастиона» составила 132,7 миллиона рублей, а убытки — 328,4 миллиона. Есть сведения, что с 2019 года кредиторы компании как минимум 6 раз планировали обратиться в суд и добиться признания ее банкротом.
ООО «Союздорстрой» — куда более успешная компания. Она специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей и в прошлом году получила 16 госконтрактов на общую сумму
И «Союздорстрой», и «Бастион» регулярно получали контракты от ТУАД.
Как стало позже известно, вместе с Михаилом Чумановым под внимание силовиков попали Самир Асадуллаев и Сергей Илюшин. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор».Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В конце февраля Железнодорожный районный суд продлил меру пресечения Игорю Листопаду и Михаилу Чуманову — они пробудут под стражей как минимум до 26 мая.
В отношении фигурантов возбуждены дела по части 2 и части 6 статьи 290 (получение взяток), части 2 и части 5 статьи 291 (дача взяток) и части 4 статьи 291.1 (посредничество в даче взяток).
Что известно о Михаиле Чуманове
Главный дорожник региона пришел в ТУАД после работы в «Газпромнефти» (заместитель гендиректора по развитию) в феврале 2018 года. Его среднемесячная зарплата за время работы в управлении выросла примерно на 30 тысяч рублей и в 2020 году составила 183 тысячи рублей.
Согласно декларации о доходах, руководителю ТУАД в 2019 году принадлежали три квартиры (общая площадь — около 200 «квадратов»), жилой дом (360 квадратов), земельный участок (более 1000 квадратных метров) и доля в другом участке. Он также владеет автомобилями Mersedes-Benz (2008 года выпуска) и Land Rover Range Rover (2011 года), мотоциклом Honda GL 1800А и прицепом. Его зарплата —
Что было после
Спустя три месяца после задержания главы управления дорог силовики арестовали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как выяснилось, чиновник имел непосредственное отношение к Михаилу Чуманову — именно ему, по версии следствия, он предлагал свое покровительство. Замминистра обещал дорожнику максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.
Здесь фигурируют уже меньшие суммы: с октября 2019 года по декабрь 2020 года Михаил Чуманов передал Сергею Ставицкому взятки на 1,5 миллиона рублей. Следователи пришли с обысками на работу и домой к Ставицкому, где обнаружили у него пачки денег.
Работник министерства сейчас задержан, на него завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок его содержания под стражей — до
Сергей Ставицкий стал заместителем министра Анатолия Костылевского в 2019 году — сведений о нем за предыдущие годы на сайте правительства нет. Зарабатывал зам наравне с министром: в 2019 году Сергей Ставицкий задекларировал
Вместе с супругой Ставицкий владеет земельным участком (более 1100 квадратов), жилым домом (195 квадратов), квартирой (80 квадратов), долей земельного участка (5773 квадрата) и долей в многоквартирном жилом доме (2617 квадратов). Чиновнику также принадлежит автомобиль «КИА-Соренто», в его пользовании еще одна квартира (30 квадратов).
На этой неделе дело Чуманова вновь дало о себе знать — под раздачу попали еще несколько человек из числа сотрудников ТУАД и Минтранса.
— За допущенные в работе нарушения уволены 2 работника ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», 3 работника привлечены к дисциплинарной ответственности, также уволен начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском СУТ СК России.
В первоначальном релизе Следкома упоминался Сергей Эпов — якобы уволенный начальник управления дорожного хозяйства Минтранса. Однако он сообщил НГС, что ушел по собственному желанию. Позже следователи заявили, что действительно допустили в своем комментарии ошибку, но работа Сергея Эпова в рамках уголовного дела всё-таки проверяется.
Следователям предстоит большой фронт работ: они будут проверять все объекты, которыми занимались компании, дававшие взятки Чуманову.
Как стало известно на прошлой неделе, силовики проводят проверку в отношении депутата и члена «Единой России» Александра Барсукова — его подозревают в махинациях с земельными участками. Речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере при покупке, а затем и продаже 45 участков в райцентре Колывань. Сделка была совершена около 10 лет назад, на тот момент Александр Барсуков был гендиректором дорожно-строительной компании «Новосибирскагропромдорстрой». Ее он возглавляет и по сегодняшний день. Всего за 16 лет «Новосибирскагропромдорстрой» получил 532 госзаказа на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Последние крупные госконтракты компания депутата заключала с оскандалившимся Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области.