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Уволили начальника дорожного хозяйства Новосибирской области из-за дела о взятках начальника ТУАД

Также работы лишились два подчиненных руководителя ТУАД. Еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности

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Сергей Эпов возглавлял управление дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Сергей Эпов возглавлял управление дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

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По делу о взятках уволили начальника дорожного хозяйства Новосибирской области

В Новосибирске наказали связанных с начальником ТУАД Михаилом Чумановым сотрудников и уволили начальника управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Эпова. Следователи вынесли представление правительству региона в рамках расследования уголовного дела против Чуманова за взятки.

— За допущенные в работе нарушения уволены 2 работника ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», 3 работника привлечены к дисциплинарной ответственности, также уволен начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском СУТ СК России.

Кроме этого, в 2021 году специалисты проверят все объекты, которые выполняли компании, дававшие взятки Михаилу Чуманову за прием работ.

Следователи продолжают расследование против Михаила Чуманова, его брата и представителей коммерческих организаций по части 6 статьи 290, части 2 статьи 290, части 5 статьи 291, части 4 статьи 291.1 УК РФ. В середине марта был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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взяткизадержаниеувольнение
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