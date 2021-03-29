Уволили начальника дорожного хозяйства Новосибирской области из-за дела о взятках начальника ТУАД

По делу о взятках уволили начальника дорожного хозяйства Новосибирской области
В Новосибирске наказали связанных с начальником ТУАД Михаилом Чумановым сотрудников и уволили начальника управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Эпова. Следователи вынесли представление правительству региона в рамках расследования уголовного дела против Чуманова за взятки.
— За допущенные в работе нарушения уволены
Кроме этого, в 2021 году специалисты проверят все объекты, которые выполняли компании, дававшие взятки Михаилу Чуманову за прием работ.
Следователи продолжают расследование против Михаила Чуманова, его брата и представителей коммерческих организаций по