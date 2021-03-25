Депутата Заксобрания заподозрили в мошенничестве с землей в Колывани — силовики проверяют 45 участков

Силовики проводят проверку в отношении депутата и члена «Единой России» Александра Барсукова — его подозревают в махинациях с земельными участками. Речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере при покупке, а затем и продаже 45 участков в райцентре Колывань. Об этом сообщает Международный антикоррупционный портал.

Задержан ли депутат и какую сделку проверяют следователи?



Вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров сообщил НГС, что он в курсе проверки в отношении Александра Барсукова.



— Нет, он не задержан. Сегодня был на сессии. Я думаю, что всё будет в рамках закона и следователи знают свой дальнейший алгоритм действий, — отметил он.

