Депутата Заксобрания заподозрили в мошенничестве с землей в Колывани — силовики проверяют 45 участков

Депутата Заксобрания Новосибирской области подозревают в мошенничестве
Силовики проводят проверку в отношении депутата и члена «Единой России» Александра Барсукова — его подозревают в махинациях с земельными участками. Речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере при покупке, а затем и продаже 45 участков в райцентре Колывань. Об этом сообщает Международный антикоррупционный портал.
Задержан ли депутат и какую сделку проверяют следователи?
Вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров сообщил НГС, что он в курсе проверки в отношении Александра Барсукова.
— Нет, он не задержан. Сегодня был на сессии. Я думаю, что всё будет в рамках закона и следователи знают свой дальнейший алгоритм действий, — отметил он.
В администрации Колывани сообщили, что следственные действия по этой сделке начались около двух-трех недель назад.
— Делом сейчас занимается следствие. Да, представителей администрации Колывани вызывали на допрос. Они давали показания в качестве потерпевшей стороны. Мы получили экспертное заключение, написали заявление об ознакомлении с материалами дела, — рассказала НГС сотрудница администрации.
По ее словам, инициатором следственных действий стали сотрудники силовых ведомств.
24 марта на Международном антикоррупционном портале появилась информация, что с 2009 по 2012 годы Александр Барсуков приобрел право на 45 земельных участков, которые образовались путем раздела большого земельного участка в райцентре Колывань. Его кадастровая стоимость — 4,5 миллиона рублей.
— При этом Барсуков обманул должностных лиц районной администрации. Впоследствии участки были проданы сторонним лицам по рыночной стоимости, а за счет областного бюджета на этих участках были построены автомобильные дороги, водопровод и газопровод, в результате чего рыночная стоимость участков выросла в разы. Намерения осваивать приобретенные участки за счет собственных средств Барсуков, по мнению оперативников, не имел, — говорится на портале.
Там же указывается, что документ об официальном начале уголовно-процессуальной проверки в отношении депутата Заксобрания был зарегистрирован
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова не ответила на звонок корреспондента НГС, а также проигнорировала сообщение в мессенджере.
Какие госзаказы доставались компании депутата?
На момент сделки Александр Барсуков был гендиректором дорожно-строительной компании «Новосибирскагропромдорстрой». Ее он возглавляет и по сегодняшний день.
ООО было образовано в 2005 году, на конец 2019 года показатели компании были неплохими: выручка — 1 миллиард рублей, чистая прибыль — 36 миллионов рублей.
Всего за 16 лет «Новосибирскагропромдорстрой» получил 532 госзаказа на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Последние крупные госконтракты компания депутата заключала с Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области на выполнение ремонтных работ на автодорогах в Каргатском, Убинском, Татарском и Чулымском районах области. За пять контрактов с ТУАД, которые были заключены с ноября 2020 года по март 2021 года, компания получила чуть более 311 миллионов рублей.
Напомним, в конце прошлого года задержали главу областного ТУАДа Михаила Чуманова. По предварительным данным, он через посредника — своего брата — получил взятку в размере
Через три месяца был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий. Следователи провели обыски у чиновника на работе и дома, где обнаружили пачки денег. По версии следствия, Сергей Ставицкий тоже оказывал покровительство — за это он и попросил у Михаила Чуманова деньги. Чуманову, в свою очередь, были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.
Депутат Александр Барсуков начал свою деятельность в Заксобрании в 2011 году. Он состоит в комитете по транспортной, промышленной и информационной политике, а также в комиссии по экологии.
С 2017 по 2020 год компанию депутата проверяли восемь раз (управление государственного автодорожного надзора, инспекция государственного строительного надзора, Минтранс), но нарушения были выявлены только в одном случае — в ходе самой первой проверки в 2017 году. Они касались выбросов и отсутствия подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Годовой доход депутата, согласно антикоррупционной декларации за 2019 год, составляет почти 12,5 миллиона рублей. Ему принадлежат автомобиль Toyota Land Cruiser и снегоход, коттедж (250 «квадратов») и большой земельный участок (более 3 тысяч квадратных метров). Он также владеет двумя гаражами (общая площадь — около 50 «квадратов») и пользуется квартирой супруги (113 «квадратов»). Ее доход в 2019 году составил скромные, по сравнению с мужем, 227 тысяч рублей.
Связаться с самим Александром Барсуковым корреспонденту НГС не удалось.