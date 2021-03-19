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Тема дняВ чём подозревают задержанного замминистра?

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Зарабатывал наравне с министром: что известно о задержанном в Новосибирске транспортном чиновнике

Смотрим в декларации чиновника, которого обвиняют в получении 1,5 миллиона рублей взятки

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Сергей Ставицкий стал заместителем министра транспорта <nobr class="_">в 2019 году</nobr>, <nobr class="_">в 2021 году</nobr> его задержали по подозрению в получении взятки

Сергей Ставицкий стал заместителем министра транспорта в 2019 году, в 2021 году его задержали по подозрению в получении взятки

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Стало известно, сколько зарабатывал задержанный замминистра НСО

В Новосибирске сегодня, 19 марта, был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий. Следователи провели обыски у чиновника на работе и дома, где обнаружили пачки денег.

По версии следствия, замминистра получал взятки от руководителя ТУАДа Михаила Чуманова, которого задержали в конце года. НГС рассказывает, что еще известно про чиновника, чьим делом сейчас занимается отдел особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК.

Сергей Ставицкий стал заместителем министра Анатолия Костылевского в 2019 году — сведений о нём за предыдущие годы на сайте правительства нет. Он входил в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно декларации об имуществе и доходах, в 2019 году заместитель министра задекларировал 4 миллиона 720 тысяч рублей дохода. Его супруга оказалась богаче своего высокопоставленного мужа, ее годовой доход — 7 миллионов 199 тысяч рублей.

Вместе с супругой они владеют земельным участком (более 1100 квадратов), жилым домом (195 квадратов), квартирой (80 квадратов), долей земельного участка (5773 квадрата) и долей в многоквартирном жилом доме (2617 квадратов). Чиновнику также принадлежит автомобиль «КИА-Соренто», в его пользовании еще одна квартира (30 квадратов).

Годовой доход Сергея Ставицкого сопоставим с доходом министра Анатолия Костылевского — тот заработал в 2019 году 4 миллиона 731 тысячу рублей. При этом годом ранее доходы министра были внушительнее — 12 миллионов 482 тысячи рублей.

У министра кроме Сергея Ставицкого работает и второй заместитель — Вячеслав Невежин. Его доход в 2019 году составил 2 миллиона 818 тысяч рублей.

По данным «Контур.Фокус», задержанный заместитель выступал ликвидатором АО «Центральный мост», которое было создано в 2013 году распоряжением губернатора Новосибирской области и постановлением мэрии Новосибирска для строительства четвертого моста. Год назад аудиторы КСП обнаружили превышение стоимости моста почти на миллиард рублей. В июле прошлого года «Центральный мост» был ликвидирован.

На сайте ТУАД опубликованы две декларации о доходах и имуществе Михаила Чуманова. Самая поздняя из них содержит данные за 2017 год, при этом Михаил Чуманов занял пост руководителя в феврале 2018 года. В документе говорится, что он владеет жилым домом (396 квадратов), тремя квартирами (56, 38 и 102 квадрата), земельным участком площадью 1023 квадрата, долей в другом земельном участке (176 квадратов), двумя машинами (Mercedes-Benz CL-500 и Land Rover Range Rover), мотоциклом Honda GL1800A и прицепом для перевозки грузов. Его доход за 2017 год, указанный в декларации, составил 5,3 миллиона рублей. Доход супруги (нет собственности) — 219 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство». По версии следствия, Сергей Ставицкий тоже оказывал покровительство — за это он и попросил у Михаила Чуманова деньги. Чуманову, в свою очередь, были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.

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взяткадекларации о доходахСергей Ставицкий
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