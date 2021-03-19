Зарабатывал наравне с министром: что известно о задержанном в Новосибирске транспортном чиновнике

В Новосибирске сегодня, 19 марта, был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий. Следователи провели обыски у чиновника на работе и дома, где обнаружили пачки денег.

По версии следствия, замминистра получал взятки от руководителя ТУАДа Михаила Чуманова, которого задержали в конце года. НГС рассказывает, что еще известно про чиновника, чьим делом сейчас занимается отдел особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК.

