Зарабатывал наравне с министром: что известно о задержанном в Новосибирске транспортном чиновнике

Стало известно, сколько зарабатывал задержанный замминистра НСО
В Новосибирске сегодня, 19 марта, был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий. Следователи провели обыски у чиновника на работе и дома, где обнаружили пачки денег.
По версии следствия, замминистра получал взятки от руководителя ТУАДа Михаила Чуманова, которого задержали в конце года. НГС рассказывает, что еще известно про чиновника, чьим делом сейчас занимается отдел особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК.
Сергей Ставицкий стал заместителем министра Анатолия Костылевского
Согласно декларации об имуществе и доходах, в 2019 году заместитель министра задекларировал
Вместе с супругой они владеют земельным участком (более
Годовой доход Сергея Ставицкого сопоставим с доходом министра Анатолия Костылевского — тот заработал
У министра кроме Сергея Ставицкого работает и второй заместитель — Вячеслав Невежин. Его доход
По данным «Контур.Фокус», задержанный заместитель выступал ликвидатором АО «Центральный мост», которое было создано
На сайте ТУАД опубликованы две декларации о доходах и имуществе Михаила Чуманова. Самая поздняя из них содержит данные
Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря