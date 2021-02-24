«Гайки точно закрутят». Cменились руководители МВД, ФСБ и городской прокуратуры — что это значит

Он видит и другую негативную сторону в ротации и переводе начальников из других субъектов — невозможность кадрового роста в «домашнем» регионе:



— Есть здесь унизительный момент для сотрудников этого органа, жителей местного субъекта. Создается впечатление, что все эти высокие должности предназначены только для приезжих. И человек, который честно и добросовестно выполнял свои обязанности, лишен возможности продвинуться на высшую должность. Его могут назначить заместителем, а вот начальник — это, как правило, тот, кто ротирует предыдущего. Для местных офицеров носит очень оскорбительный характер.



Что сулит ротация Новосибирской области



Говоря конкретно о Новосибирской области, Андрей Кузнецов подчеркивает, что замены руководителей ведомств не связаны между собой, поскольку за каждым назначением кроются долгие согласования, а порой и серьезная аппаратная борьба, в которой могли участвовать представители конкурирующих силовых ведомств, администрация президента, аппарата полпреда в СФО. А смена кадров, по его мнению, обусловлена отчасти состоявшимися осенью выборами и ростом политической активности:



—В Заксобрании и Горсовете стало больше независимых депутатов, в том числе от несистемной оппозиции. Отсюда слухи, будто в область прислали «держиморд», чтобы приструнить местную вольницу. Плюс традиционные слухи, что новые генералы будут со свежим энтузиазмом расследовать коррупционные преступления, остававшиеся без внимания при прошлом начальстве. Бывает, что новые начальники привозят импульсы к возбуждению резонансных уголовных дел, но точно так же бывает, что ничего нового не происходит.



Главные приоритеты при этом, как рассуждает эксперт, остаются теми же — исполнять задания Москвы, обусловленные моментом.



— Сейчас ротация генералов может остаться совершенно незаметной на обывательском уровне. Рвется тонкая материя, связывающая генералов-силовиков с генералами бизнеса и политики, и высока вероятность, что сшивать ее будут уже другие люди. Преемственность в этой сфере, как правило, не работает, — подытоживает Андрей Кузнецов.



— Гайки точно будут закручиваться, — убежден другой эксперт, Дмитрий Журавлёв. — Но связано ли это с кадрами — другой вопрос. Это в целом общий процесс, закручиваться они будут повсеместно, а не только в вашей области. Понимаете, вот если уберут жесткого генерала с одного региона и посадят его на место либерального руководителя в другом регионе, то тогда на освободившееся место жесткого надо посадить кого-то еще более жесткого. В любом случае весь хоровод должен рассесться на все стулья.



Перспективы назначений для Новосибирской области, как уверен Александр Михайлов, будут зависеть от мудрости назначенных руководителей:



— Тут надо смотреть, в какую сторону закручивать гайки и до какой степени. Ведь если перестараться, то можно и резьбу сорвать. Вот крутить гайки у нас научились, у нас работать разучились. Мудрый человек, приехавший в регион, будет использовать те ресурсы, что у него есть. Тут нужно смотреть, как улучшить работу своего управления без закручивания гаек, то есть с помощью мягкой силы.



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