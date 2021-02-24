«Гайки точно закрутят». Cменились руководители МВД, ФСБ и городской прокуратуры — что это значит

Эксперты рассказали, что означает смена глав силовых ведомств в НСО
Процесс кадровых перетасовок в силовых ведомствах докатился до Новосибирской области. Нельзя сказать, что он прошел гладко и без скандалов. Бывший главный прокурор Новосибирска Денис Ференец сейчас находится в СИЗО по подозрению в превышении полномочий, а увольнение экс-начальника регионального МВД Юрия Стерликова сопровождалось рядом неприятных инцидентов с его подчиненными (подробнее читайте здесь). При этом в регион совсем недавно был назначен новый руководитель управления ФСБ Сергей Сизов, в биографии которого ярким пятном выделяется знаменитое «дело Сети*» — назначенец был его инициатором. Корреспондент НГС взглянула на биографию новоприбывших начальников, узнала, смогли ли удачно устроиться бывшие руководители-силовики, и поговорила с экспертами о том, что нам сулят новые назначения. Кто выигрывает от кадровых перестановок и кому выгодна ротация в силовом блоке — в этом материале.
Предыстория: как увольняли начальников
В апреле прошлого года рапорт о своем увольнении подал Юрий Стерликов, на тот момент руководитель ГУ МВД по Новосибирской области. Главный полицейский региона проработал на своей должности пять лет, и эти годы нельзя назвать безоблачными. Широкую известность получили скандалы с парковкой «генеральского» авто у здания МВД и увольнением начальника регионального управления ГИБДД Сергея Штельмаха из-за выданных им «пропусков-вездеходов», которые пришлись как раз на эпоху Стерликова. Не сложилась в Новосибирской области и карьера его замов. В 2019 году указом президента был уволен правая рука Юрия Стерликова Николай Турбовец, член его самарской команды (из Самары в Сибирь прибыл сам глава МВД). Также в 2019 году своего места после служебной проверки лишился другой зам Стерликова, Андрей Неупокоев, в работе которого обнаружили ряд нарушений.
— Новый глава в ГУ МВД появился после того, как команда, сформировавшаяся вокруг его предшественника Юрия Стерликова, за два года фактически рассыпалась из-за нескольких скандалов. С такой предысторией смена первого лица в управлении была вопросом непродолжительного времени, — считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
В итоге в начале лета прошлого года Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Юрия Стерликова. Чем сейчас занят генерал-лейтенант — неизвестно, о новых назначениях его на другие должности в МВД не сообщалось. Возможно, он мог бы найти себя в бизнесе, как это сделал его коллега и бывший первый заместитель Николай Турбовец. Как летом писала Тайга.инфо, бывший коллега Стерликова вошел в совет директоров ГК «ИнСпэйс», которая занимается консалтингом предприятий космической отрасли и связана с Советом Федерации.
Что касается управления ФСБ по Новосибирской области, то возглавлявшему его Сергею Бойко пророчили отставку еще в 2017 году. Но тот уволился лишь два года спустя, в 2021 году президент подписал указ о переводе его на новое место службы, однако назначения не последовало. Как говорят источники НГС, знакомые с кадровыми перестановками в ведомстве, Сергей Бойко «остался не у дел», вышел на пенсию и нигде по-прежнему не работает.
— Сергею Бойко не удалось побить рекорд «долгожительства» в кресле начальника УФСБ, поставленный Сергеем Савченковым, занимавшим его с 1999 по 2009 год. Но
По его словам, генерал еще может получить новую работу, и притом «хорошую» — Сергей Бойко покинул свой пост, в отличие от Юрия Стерликова, что называется, на высокой ноте, без скандалов и дискредитирующих его инцидентов.
Служба в Новосибирской области — столичного региона для федерального округа — стала трамплином в карьере и для заместителей Бойко. Сперва новое назначение получил Дмитрий Иванов (бывший первый заместитель Сергея Бойко) — возглавил томское управление ФСБ, а затем перешел на аналогичную должность в Челябинской области (откуда и прислали в НСО нового начальника Сергея Сизова). Сменивший Дмитрия Иванова на посту замначальника Дмитрий Гурдин два года назад уехал из Новосибирской области в Тульскую и возглавил там управление ФСБ.
Смена начальника в прокуратуре Новосибирска выглядит довольно логичной, хотя это назначение тоже не обошлось без скандала, связанного с предыдущим назначенцем.
— Уровень городского прокурора проще, здесь замена нашлась довольно быстро, хоть и была неплановой: экс-прокурор Денис Ференец оказался фигурантом уголовного дела, частично связанного с долгой историей противостояния разных государственных ведомств и предпринимателей, унаследовавших финансовые потоки Гусинобродской барахолки после ее закрытия, — комментирует Андрей Кузнецов.
Громким делом бывшего прокурора сейчас, предположительно, занимаются московские сотрудники СК. Заведенное дело действительно может касаться теневой деятельности барахолки и появившихся на этом месте торговых комплексов. А среди задержанных с Денисом Ференцом (список задержанных смотрите здесь), как сообщал нам ранее источник, есть так называемые «решалы», которые являются связующими лицами между криминальным бизнесом и государственными структурами. Кстати, фигурантом уголовного дела вместе с бывшим прокурором Новосибирска проходит экс-руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО Александра Аверина.
Кто был назначен в Новосибирскую область
Спустя месяц после подписанного президентом указа об увольнении Юрия Стерликова в Новосибирскую область прибыл из Хакасии Андрей Кульков. Когда-то он начинал работу в органах с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в Иваново, затем дослужился до должности заместителя начальника УМВД России по Ивановской области — начальника полиции, а потом и вовсе возглавил Министерство внутренних дел по Республике Хакасия. В его биографии — положительные показатели увеличения раскрываемости преступлений в республике и весьма скромные доходы, особенно по сравнению с предшественником Юрием Стерликовым (
Сергей Сизов, сменивший Сергея Бойко, был делегирован из Челябинской области, где проработал совсем немного — около полутора лет. До этого он возглавлял управление ФСБ по Пензенской области, где отметился нашумевшим делом «Сети»* (организация запрещена на территории России. — Прим. ред.), — по нему обвиняли 11 человек за участие в террористическом сообществе, год назад серьезные сроки, от 16 до 18 лет, получили семь человек. Дело сопровождалось огромным резонансом и заявлениями задержанных о применении пыток. В частности, мать одного из осужденных Армана Сагынбаева (новосибирца, переехавшего в Санкт-Петербург) выходила на одиночные пикеты и рассказывала о том, что к ее сыну применяли ток, выпытывая показания.
Новый главный прокурор Новосибирска Роман Сивак был назначен в прошлом месяце. И, в отличие от двух предыдущих руководителей из других ведомств, его биография выглядит совсем уж скромной — возглавлял прокуратуру Бердска, работал в Каргатском (прокурор) и Здвинском районах (заместитель прокурора).
Встряска для региональной элиты и другие последствия ротации
Смена начальников силовых ведомств, по словам экспертов, с которыми поговорил корреспондент НГС, — явление довольно рядовое. Направлено оно в первую очередь на противодействие коррупции.
— Считается, что за долгое время на одном месте условный полковник или генерал может обрасти неформальными связями с местным политическим и деловым истеблишментом, а это мешает беспристрастности. Не будем делать вид, будто так не бывает. Поэтому смена начальника управления МВД, ФСБ или Следственного комитета у кого-то выбивает почву из-под ног, а кому-то дает надежду на решение вопросов, остававшихся без движения. Это сигнал не только для губернаторов и мэров — это встряска для всей региональной элиты, — рассуждает Андрей Кузнецов.
Об этом же говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, но подчеркивает, что ротация имеет ряд своих особенностей в зависимости от ведомства.
— Есть ФСБ, которая является абсолютно федеральной структурой, где назначения идут просто сверху вниз.
А есть МВД, в котором работает система двух ключей. Когда ротация региональных руководителей МВД связана все-таки с позицией губернатора и власти вообще. Не то чтобы губернатор в случае с ФСБ не спрашивает, но формально, в общем-то, может и не спрашивать, — объясняет он.
Назначить нового начальника силового ведомства могут еще и для усиления определенного направления, что связано с особенностями развития региона.
— Грубо говоря, вот, допустим, вопросы защиты собственности. Работал человек по этому направлению, его к вам направили, потому что это ему знакомо, он может этим заняться. Или в случае ФСБ — контрразведка или, наоборот, защита конституционного строя. В региональных направлениях только из этих двух подразделений в основном руководители назначаются, — добавляет Дмитрий Журавлёв.
Он рекомендует смотреть на судьбу ушедших начальников. В случае отсутствия повышения в их карьерах речь может идти не столько о ротации, сколько о замене неэффективного сотрудника другим, более эффективным.
Дмитрий Журавлёв не согласен с мнением о том, что ротация силовиков может служить своего рода раздражителем для глав регионов:
— Идея о том, что губернатора обкладывают со всех сторон ради чего-нибудь, была хороша до того периода, пока не появилось понятие «уволен в связи с утратой доверия». С появлением этого понятия сложные технологии нужны только для губернатора-тяжеловеса, чье влияние столь велико, что от него просто так не избавишься. Егор Строев таким был (губернатор Орловской области в
Нормативных сроков проведения ротации как таковых нет: одни начальники могут служить в регионе годами, другие же — сменяются раз в год-полтора. Эксперты, с которыми поговорил НГС, убеждены, что пять лет являются «нормальным сроком», чтобы вникнуть в специфику развития региона и показать результаты.
— Для любого руководителя год-полтора, а то и два — это чтобы войти в тему, вообще понять, что происходит. Ведь у каждого субъекта РФ есть национальные и не только национальные особенности. Да, есть практика, когда людей даже после года службы переводят в другой регион, а они, что называется, только в коридорах управления разбираться начали, — объясняет генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. — Я в свое время перемещался и по должностям, и по ведомствам и прекрасно понимаю, что одни люди, которые приходят в систему, рассматривают новые назначения как некий подарок судьбы. И тут же начинают частью этого подарка делиться со своими близкими. Это когда вдруг приезжает начальник управления с целым эшелоном ставленников, которые будут менять действующих сотрудников на приезжих.
Такая распространенная практика, по мнению эксперта, создает очень «нехорошую ситуацию», при которой назначаемый руководитель ведомства уже изначально не доверяет тем, с кем он будет работать, и оттого производит их замену.
— Что уж греха таить, иногда новое назначение нужно назначенцу только для того, чтобы «генерала» получить.
Он видит и другую негативную сторону в ротации и переводе начальников из других субъектов — невозможность кадрового роста в «домашнем» регионе:
— Есть здесь унизительный момент для сотрудников этого органа, жителей местного субъекта. Создается впечатление, что все эти высокие должности предназначены только для приезжих. И человек, который честно и добросовестно выполнял свои обязанности, лишен возможности продвинуться на высшую должность. Его могут назначить заместителем, а вот начальник — это, как правило, тот, кто ротирует предыдущего. Для местных офицеров носит очень оскорбительный характер.
Что сулит ротация Новосибирской области
Говоря конкретно о Новосибирской области, Андрей Кузнецов подчеркивает, что замены руководителей ведомств не связаны между собой, поскольку за каждым назначением кроются долгие согласования, а порой и серьезная аппаратная борьба, в которой могли участвовать представители конкурирующих силовых ведомств, администрация президента, аппарата полпреда в СФО. А смена кадров, по его мнению, обусловлена отчасти состоявшимися осенью выборами и ростом политической активности:
—В Заксобрании и Горсовете стало больше независимых депутатов, в том числе от несистемной оппозиции. Отсюда слухи, будто в область прислали «держиморд», чтобы приструнить местную вольницу. Плюс традиционные слухи, что новые генералы будут со свежим энтузиазмом расследовать коррупционные преступления, остававшиеся без внимания при прошлом начальстве. Бывает, что новые начальники привозят импульсы к возбуждению резонансных уголовных дел, но точно так же бывает, что ничего нового не происходит.
Главные приоритеты при этом, как рассуждает эксперт, остаются теми же — исполнять задания Москвы, обусловленные моментом.
— Сейчас ротация генералов может остаться совершенно незаметной на обывательском уровне. Рвется тонкая материя, связывающая генералов-силовиков с генералами бизнеса и политики, и высока вероятность, что сшивать ее будут уже другие люди. Преемственность в этой сфере, как правило, не работает, — подытоживает Андрей Кузнецов.
— Гайки точно будут закручиваться, — убежден другой эксперт, Дмитрий Журавлёв. — Но связано ли это с кадрами — другой вопрос. Это в целом общий процесс, закручиваться они будут повсеместно, а не только в вашей области. Понимаете, вот если уберут жесткого генерала с одного региона и посадят его на место либерального руководителя в другом регионе, то тогда на освободившееся место жесткого надо посадить кого-то еще более жесткого. В любом случае весь хоровод должен рассесться на все стулья.
Перспективы назначений для Новосибирской области, как уверен Александр Михайлов, будут зависеть от мудрости назначенных руководителей:
— Тут надо смотреть, в какую сторону закручивать гайки и до какой степени. Ведь если перестараться, то можно и резьбу сорвать. Вот крутить гайки у нас научились, у нас работать разучились. Мудрый человек, приехавший в регион, будет использовать те ресурсы, что у него есть. Тут нужно смотреть, как улучшить работу своего управления без закручивания гаек, то есть с помощью мягкой силы.
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