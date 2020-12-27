10 главных бизнес-потерь года. Самые яркие рестораны, магазины и кинотеатры, куда больше не попасть

В Новосибирске составили топ-10 закрывшихся в 2020 году заведений
Конец года — время подведения итогов и подсчета потерь. Обозреватель НГС Стас Соколов составил список ярких заведений, магазинов, кинотеатров и просто брендов, которые не смогли пережить 2020 год. Половина из них, может быть, уже утратили актуальность (иначе чего бы им закрываться), но с ними связана целая эпоха в жизни Новосибирска и людей, которые были там посетителями и покупателями. Кстати, напишите в комментариях, кого вам действительно жалко и с кем связаны какие-то хорошие воспоминания. Ведь про плохие вы и так напишете.
Сеть «Печки-Лавочки»
Первый трактир под названием «Жили-Были» был открыт предпринимателем Андреем Алексеевым на улице
Сеть начала быстро расти. Однако в 2009 году компании «Фуд-мастер» (Алексеев к тому времени уже перестал быть ее совладельцем) пришлось переименовать ее в «Печки-Лавочки». Оказалось, что прежнее название зарегистрировано как торговая марка предприятием в Самаре (и там даже работают рестораны с такой вывеской). В «Печках» был более нейтральный интерьер, а в меню стали появляться блюда других кухонь. Но концепцию это не спасло. В 2019 году три из четырех оставшихся заведений были проданы новому владельцу, который решил сделать из них что-то новое, по своему вкусу. Но пандемия заставила его отказаться от этих планов. Последние работавшие «Печки» закрылись в Академгородке — владелец этого заведения (оно было открыто по франчайзингу) решил поменять устаревшую концепцию на более модную — на его месте заработает еще одно заведение кавказско-среднеазиатской кухни «Адхикинежаль».
Сеть «Суши-Терра»
Первое кафе под этим названием появилось в 2002 году на
Сеть «Кофемолка»
Первая кофейня будущей сети появилась в 2003 году на проспекте Маркса — группа компаний «Септима» пыталась таким образом найти применение своему помещению, освободившемуся после закрытия точки «Баскин Роббинс». Основным достоинством сети с самого начала стала более качественная, интересная кухня — сюда можно было прийти не только за кофе и десертом. Но в какой-то момент владельцы утратили активный интерес к этому проекту, он существовал больше по инерции. Последние заведения были закрыты во время весеннего карантина, да так и не возобновили работу. На месте самого большого кафе на Красном проспекте теперь работает одна из точек сети «Шашлыкофф», кофейня на Маркса просто сменила название (и, откровенно говоря, не отличается от среднестатистической кофейни решительно ничем). Единственная оставшаяся точка с прежним названием работает в бизнес-центре «СитиЦентр», но это уже не прежнее кафе с полноценной кухней, а маленькое заведение, торгующее кофе и упакованными сэндвичами навынос.
Ресторан «Фенимор Купер»
Первый новосибирский ресторан Владимира Бурковского («ПуппенХаус», «Креп де Кофе») был открыт в 2007 году. Заведение было затейливо обставлено. Зал представлял из себя коллекцию стилизованных под Дикий Запад зон: поезд, индейский вигвам, стойка салуна, конюшня и так далее. Но самое главное там было, конечно, на кухне. Бурковскому удалось удачно скрестить свою любовь к продуктам, которые дает тайга, с северо-американской экзотикой. Несмотря на то что ресторан находится в не очень удобном месте и уже немного пообносился, у него хватало поклонников. Но пандемия оказалась безжалостной. Закрывшись после введения запрета на обслуживание в зале, ресторан так и не восстановил работу. По информации НГС, владелец не смог договориться с хозяевами помещения о новых ставках аренды и решил просто отказаться от устаревшего проекта.
Бар-лекторий «Поток»
Проект, начавший работать осенью 2018 года, не подходит ни под одну известную классификацию. «Поток» был очень смелой для Новосибирска идеей создания оригинального творческого пространства, где можно было и провести вполне серьезную конференцию, и собрать людей на большой корпоратив. В 2019 году здесь действительно постоянно проходили какие-то мероприятия, проект начал жить и дышать. Но пандемия (а главное — до сих пор непонятные ее временные границы) сделала место массовых мероприятий, скажем так, не очень востребованным. По информации НГС, владельцы не прочь продать проект, но вот найти столь оптимистично настроенного покупателя для столь нестандартного предприятия будет не просто.
Сеть продуктовых магазинов «Холди»
Последний розничный бренд, который оставался на начало года от некогда крупнейшего сибирского ритейлера — компании «Холидей» (находится сейчас в процедуре банкротства). «Холди» придумали на волне кризиса 2008–2009 годов, чтобы удержать начавшего беднеть покупателя, и в итоге именно этот формат оказался у «Холидея» самым живучим. Однако долги материнской компании и проблемы с менеджментом не позволили проекту выплыть и сегодня, когда, казалось бы, для него созданы все условия (население опять беднеет). Тем более на рынок пришли сильные конкуренты даже в этом — нижнем ценовом формате. В Новосибирске уже работает 21 «Светофор» и 4 «Маяка» (принадлежат одному владельцу и отличаются размерами), а в этом году сюда пришел еще и «Доброцен» (пока только два магазина). И это не считая всё активнее развивающейся в области омской сети «Низкоцен». В такой ситуации даже без банкротства «Холди» было бы всё труднее удержать позиции. Последней ставшая привычной вывеска исчезла со здания на Бердском шоссе, где в 2010 году заработала первая торговая точка с таким названием.
Сеть магазинов подарков «Красный куб»
«Красный куб» был одним из крупнейших российских проектов в формате «магазин для тех, кто не знает, что подарить». Здесь можно было купить бессмысленные, но забавные штуки, вызывающие улыбку один раз (а потом, как правило, пылящиеся в шкафах). При всей бессмысленности большей части ассортимента такого рода торговых точек именно сюда перед каждым праздником вроде Нового года,
Сеть книжных магазинов «Республика»
«Республика» была «интеллигентным» проектом Вадима Дымова (создателя одноименной марки мясных изделий). Эдакие небольшие современные магазинчики, где можно купить не только книги, но и сувениры, подарки, встретиться с интересными людьми. Открытие первой точки в Новосибирске было отмечено неприятной историей, когда ради нового и перспективного арендатора ТРЦ «Галерея Новосибирск» не продлил аренду магазину местной сети BookLook. Но счастья «Республике» это не принесло. Осенью компания объявила, что готовит личное банкротство, и начала закрывать магазины по всей России. В Новосибирске успели открыться только две торговые точки (вторая в МЕГЕ). Сегодня о их существовании в Новосибирске уже ничего не напоминает.
Бренд одежды Lokot
Летом на Красном проспекте исчезла вывеска с известной каждому новосибирцу фамилией. Магазин открылся в 2017 году и был оформлен «в стиле парижской улицы». Но теперь создатель бренда женской одежды Dress me by Mariya Lokot, видимо, решила, что потенциал фамилии Локоть в названии уже исчерпан и теперь проще будет работать без нее. Сменился и адрес магазина — он переехал на улицу Некрасова в микрорайоне Ипподромский.
Кинотеатр «Седьмое небо»
Кинотеатры в этом году, наверное, стали самой пострадавшей сферой деятельности. Тяжело пришлось всем, а уж единственной оставшейся местной сети «Мир Кино» и подавно. В
Из ярких примеров закрытий этого года можно вспомнить еще ресторан Ciao!, который успел проработать всего полгода. Более того, предыдущий арендатор этого помещения — закусочная Black Star Burger — тоже проработал не больше девяти месяцев.