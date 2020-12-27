10 главных бизнес-потерь года. Самые яркие рестораны, магазины и кинотеатры, куда больше не попасть

Первый трактир под названием «Жили-Были» был открыт предпринимателем Андреем Алексеевым на улице Ленина, 1 . Это был 100% клон столичной концепции «Ёлки-палки» — в Новосибирске повторили не только базовые элементы интерьера (бутафорский дуб, предметы сельского быта на стенах и так далее), но и меню. Блюда готовились из полуфабрикатов, а в центре зала посетителей ждала «телега» — салат-бар, где можно было заплатить за один подход и положить в тарелку столько, сколько туда уместится.



Сеть начала быстро расти. Однако в 2009 году компании «Фуд-мастер» (Алексеев к тому времени уже перестал быть ее совладельцем) пришлось переименовать ее в «Печки-Лавочки». Оказалось, что прежнее название зарегистрировано как торговая марка предприятием в Самаре (и там даже работают рестораны с такой вывеской). В «Печках» был более нейтральный интерьер, а в меню стали появляться блюда других кухонь. Но концепцию это не спасло. В 2019 году три из четырех оставшихся заведений были проданы новому владельцу, который решил сделать из них что-то новое, по своему вкусу. Но пандемия заставила его отказаться от этих планов. Последние работавшие «Печки» закрылись в Академгородке — владелец этого заведения (оно было открыто по франчайзингу) решил поменять устаревшую концепцию на более модную — на его месте заработает еще одно заведение кавказско-среднеазиатской кухни «Адхикинежаль».