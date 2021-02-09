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Новосибирский «Сибантрацит» заявил о смене владельца — компанию возглавит создатель Yota

В мае прошлого года бывший владелец компании совершил самоубийство

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Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов

Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов

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Новосибирский «Сибантрацит» сменил владельца

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что новосибирскую группу «Сибантрацит» приобретет компания «А-Проперти», которая принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну.

— Группа «Аллтек» (контролирующий акционер компании) подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи группы «Сибантрацит». По условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие, в том числе, их участие в акционерном капитале компании, — говорится на сайте «Сибантрацита».

В мае прошлого года стало известно, что владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в Москве. НГС собрал в своем материале всё, что о нем известно.

По данным сервиса «Контур.Фокус», к основной деятельности «Сибантрацита», который зарегистрирован в Искитимском районе, относится добыча коксующегося угля, бурого угля, антрацита, торговля твердым топливом. Выручка компании на конец 2019 года — 46,8 миллиарда рублей.

ООО «А-Проперти» занимается деятельностью холдинговых компаний, вложениями в ценные бумаги, покупкой и продажей собственного имущества, управлением финансово-промышленными группами.

Сумма сделки, по данным «Коммерсанта», оценивается в миллиард долларов. Таким образом, Альберт Авдолян стал владельцем крупнейшего в РФ бизнеса по добыче коксующегося угля. Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов. В январе 2021 года стало известно, что структуры Альберта Авдоляна и «Ростеха» покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля. В ноябре 2020 года наследники и партнеры бизнесмена продали бизнесмену Виталию Южилину и его партнерам проект «Печора СПГ», в который входят лицензии на Коровинское и Кумжинское газовые месторождения в НАО. До этого родственники Дмитрия Босова продали бизнесмену Роману Троценко 75% в Арктической горной компании (АГК), которая занимается проектом добычи угля на Таймыре.

Альберт Аликович Авдолян — российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России.

В прошлом октябре стало известно, что бывшего главу «Сибантрацита» Максима Барского задержали в Москве с наркотиками. Их обнаружили на таможенном досмотре, когда он вернулся из Нью-Йорка. Позже мужчину отпустили под залог в 1 млн рублей, он покинул страну. После этого Барского объявили в федеральный розыск.

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компанияпродажа«Сибантрацит»
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