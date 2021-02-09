Новосибирский «Сибантрацит» заявил о смене владельца — компанию возглавит создатель Yota

Новосибирский «Сибантрацит» сменил владельца
Сегодня,
— Группа «Аллтек» (контролирующий акционер компании) подписала с компанией «
В мае прошлого года стало известно, что владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в Москве. НГС собрал в своем материале всё, что о нем известно.
По данным сервиса «Контур.Фокус», к основной деятельности «Сибантрацита», который зарегистрирован в Искитимском районе, относится добыча коксующегося угля, бурого угля, антрацита, торговля твердым топливом. Выручка компании на конец 2019 года — 46,8 миллиарда рублей.
Сумма сделки, по данным «Коммерсанта», оценивается в миллиард долларов. Таким образом, Альберт Авдолян стал владельцем крупнейшего в РФ бизнеса по добыче коксующегося угля. Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов. В январе 2021 года стало известно, что структуры Альберта Авдоляна и «Ростеха» покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля. В ноябре 2020 года наследники и партнеры бизнесмена продали бизнесмену Виталию Южилину и его партнерам проект «
Альберт Аликович Авдолян — российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России.
В прошлом октябре стало известно, что бывшего главу «Сибантрацита» Максима Барского задержали в Москве с наркотиками. Их обнаружили на таможенном досмотре, когда он вернулся из Нью-Йорка. Позже мужчину отпустили под залог в 1 млн рублей, он покинул страну. После этого Барского объявили в федеральный розыск.