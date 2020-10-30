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Бывший глава «Сибантрацита» задержан в Москве с наркотиками

Ему может грозить до 20 лет тюрьмы

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 Барский прилетел в Москву из Нью-Йорка 

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Бывшего главу «Сибантрацита» и члена совета директоров компании Максима Барского задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Во время таможенного досмотра в багаже у Максима Барского, прибывшего из Нью-Йорка, нашли наркотические средства и психотропные вещества: тетрагидроканнабинол (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) — пять картриджей для вейпов, модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна) — 11 пластин по десять таблеток.

По информации издания, в среду, 28 октября, Барского задержали на 48 часов. Сегодня суд будет рассматривать вопрос о мере пресечения для Барского.

Таможня решает вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

В пресс-службе ООО «УК "Сибантрацит"» на звонок журналиста НГС не ответили.

Максим Барский родился в 1974 году в Санкт-Петербурге Окончил Ленинградский государственный университет, также учился в школе бизнеса имени Хааса Калифорнийского университета в Беркли. Ранее занимал должности заместителя председателя правления ТНК-ВР, управляющего директора West Siberian Resources, генерального директора Matra Petroleum, члена совета директоров Delivery Hero и другие.

В 2018 году стал генеральным директором «УК "Сибантрацит"». Занимал эту должность до весны 2020 года. В мае председателем совета директоров «Сибантрацита» стала Катерина Босова, вдова покончившего с собой владельца компании Дмитрия Босова.

Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Объединяет три добывающих предприятия — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»).

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«Сибирский антрацит»таможнябизнес
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