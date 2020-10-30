Бывший глава «Сибантрацита» задержан в Москве с наркотиками

Бывшего главу «Сибантрацита» и члена совета директоров компании Максима Барского задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.



Во время таможенного досмотра в багаже у Максима Барского, прибывшего из Нью-Йорка, нашли наркотические средства и психотропные вещества: тетрагидроканнабинол (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) — пять картриджей для вейпов, модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна) — 11 пластин по десять таблеток.

