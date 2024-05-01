С водителя требуют четверть миллиона за врезавшегося в машину ребенка. Правильно ли это?

За столкновение ребенка с машиной платить обязали водителя Источник: Мария Романова, Алексей Волхонский / V1.RU, Роман Данилкин / 63.RU, Алексей Светличный











Алексей Светличный из Волжска пытается в суде добиться снижения компенсации за аварию, участником которой стал 7-летний мальчик. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу и врезался в левую сторону Hyundai, которым управлял Алексей. Суд признал его невиновным в аварии, но взыскал 250 тысяч рублей морального вреда. Юристы полагают, что четверть миллиона, которые суд взыскал с водителя, минимально возможная сумма, и ему нужно благодарить судью за такое решение. Подробности — в материале V1.RU.



«Я думал, по видео всё будет ясно»

Авария произошла в начале апреля прошлого года и попала в сводку ГИБДД.

Источник: Алексей Светличный

— По предварительной информации, в 17:50 40-летний водитель, управляя автомашиной «Хёндэ Элантра», следуя по внутриквартальной территории дома, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги, — сообщили в полиции. — В результате ДТП пешеход с травмой доставлен в медицинское учреждение.



В больнице выяснилось, что у ребенка сломаны обе кости правой ноги, а мальчику потребовалось длительное лечение.



— Проезжал по двору. Тут выскочил ребенок, и, как я понимаю, он мне попал под колесо, — рассказал Алексей. — Ребенок вместе с матерью живут в соседнем подъезде. Она спустилась на улицу, сразу же вызвали полицию и скорую помощь. С матерью мальчика мы обменялись контактами. На следующий день я созвонился с ней, спросил, как состояние ребенка. Потом звонил еще несколько раз — она не взяла трубку. В итоге на меня подают в суд. Изначально требовали полмиллиона, в суде заявили 350 тысяч, суд скостил эту сумму до 250 тысяч рублей. Я думал, по видео момента наезда всё будет ясно. Но даже областной суд оставил решение Волжского городского суда в силе. Сейчас готовим апелляцию в суд в Краснодаре.



Четверть миллиона — это много!

Согласно решению суда, Алексея признали невиновным в совершении ДТП и отказали в возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью пешехода. Но при этом суд учел, что Алексей владел и управлял источником повышенной опасности и, согласно требованиям Гражданского кодекса, обязан возместить ущерб. Причем факт причинения морального вреда в подобных случаях предполагается, а установлению подлежит лишь размер компенсации морального вреда, определяемый исходя из требований разумности, справедливости и фактических обстоятельств дела.



Решение Волжского городского суда мужчина обжаловал в Волгоградском областном суде. Адвокат Алексея сослался на то, что судом не исследованы материальное и семейное положение его доверителя, что Алексей не имел возможности избежать наезда, а следовательно 250 тысяч рублей компенсации за травмы — сумма завышенная:



— Истцом не представлено доказательств того, что в результате ДТП ребенок испытал сильнейшее нервное потрясение и шок, весной и летом не мог играть во дворе с детьми и посещать спортивные секции, имеет выраженную хромоту, — говорится в решении апелляционной инстанции. — Суд не дал оценку доводам стороны ответчика, что водитель Светличный А. В. не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, заключением автотехнической экспертизы данный факт подтвержден и установлено отсутствие в действиях водителя нарушений ПДД РФ.



В решении Волгоградского областного суда говорится, что травмы, полученные ребенком, относятся к категории повреждений, причинивших вред здоровью средней тяжести и тяжкий вред. Мальчик почти месяц пролежал в больнице.



— По мнению судебной коллегии, переломы правой голени со смещением костных отломков, как и любые переломы, безусловно сопряжены с физической болью и нравственными страданиями, связанный с травмами и болью наезд транспортного средства на ребенка не может оставить последнего безразличным, так как безусловно вызывает эмоциональный стресс, — говорится в решении суда. — Очевиден и не нуждается в дополнительном доказывании особо острый характер страданий детей по сравнению с совершеннолетними. Также очевиден и не нуждается в дополнительном доказывании факт ограничения 8-летнего мальчика в движении минимум в течение 21-го дня по причине наложений гипсовой повязки, как следствие — нарушение привычного образа жизни в течение длительного периода.

По убеждению судебной коллегии, взысканная судом сумма в размере 250 000 рублей объективно завышенной не является. апелляционное определение Волгоградского областного суда

Также в апелляции отклонили заявление о том, что суд первой инстанции не дал оценку нахождению ребенка на улице без присмотра и не установил степень вины родителей несовершеннолетнего. При этом в материалах дела имеется отметка о том, что мать пострадавшего ребенка первоначально указала сумму в полмиллиона рублей, которую требовала в качестве компенсации морального вреда, однако позже самостоятельно ее уменьшила до 350 тысяч рублей в связи с неосмотрительностью своего ребенка. На основании вышеизложенного апелляционная инстанция отказала в удовлетворении требований адвоката Алексея Светличного и уменьшении исковых требований с 250 тысяч до 50.



Алексей Светличный намерен обжаловать и это решение в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.



Дозвониться до матери пострадавшего ребенка и узнать ее точку зрения не удалось. Ее представитель, адвокат Николай Шапошников, уточнил, что не может комментировать позицию без согласования со своим доверителем:



— Есть решение суда. Зачем слушать точку зрения другой стороны, когда всё было в рамках правового поля, — объясняет юрист. — Есть решение суда, подтвержденное Волгоградским областным судом и оставленное в силе. Его точка зрения — это только его точка зрения. Что-то комментировать по этому делу я не готов без согласования со своим клиентом.



Невиновен, но платить придется

Автоэксперт Артем Краснов, изучив видео с моментом наезда, пришел к выводу, что платить водителю придется однозначно. На основании требований Гражданского кодекса:



Думаю, что в наездах на детей, да еще с тяжким вредом, 264 возбуждается на автомате. В данном случае, скорее всего, автотехническая экспертиза пришла к выводу, что водитель не имел технической возможности избежать наезда, поэтому не было нарушения пункта 10.1 ПДД и других пунктов (видимо, не было и превышения скорости, и так далее). Что касается того, что с него требуют денег — это также вполне законно, так как водитель управляет источником повышенной опасности и, по статье 1079 УК РФ, обязан возместить ущерб вне зависимости от степени своей вины.



Один из юристов на условиях анонимности посоветовал мужчине прекратить попытки снизить сумму возмещения вреда, предупреждая, что кассация вполне может пересмотреть сумму и в сторону увеличения.

