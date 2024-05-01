«Они как черви на нашем теле»: сибирский депутат предложила загонять тунеядцев в трудовые лагеря. Проблему кадров решит дешевая рабсила?

Высказывание Екатерины Собканюк о возврате трудовых лагерей Источник: трансляция заседания Законодательной думы Томской области

Иногда кажется, что в России время идет не линейно, а циклично. По крайней мере, так его чувствуют некоторые представители власти. Казалось бы, трудовые лагеря — это пережиток того прошлого, когда Беломорканал был не сигаретами, а стройкой, уносящей жизни людей. «Стройки века» делались как раз за счет бесплатной рабочей силы. И вот на днях на заседании Законодательной думы Томской области у депутата Екатерины Собканюк вырвался, как выразилась она сама, «крик души».



— Как вы считаете, может быть, рассмотреть вопрос создания каких-то трудовых лагерей? Это же всё было. В то же время есть масса людей, которые просто не хотят работать, но пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле, — заявила народная избранница.



Как ни странно, понять ее даже можно, но не как депутата Законодательной думы региона, а как главу группы компаний «Карьеруправление», которая строит жилые дома в Томске и Томском районе. В первом квартале 2024 года она ввела в эксплуатацию почти 11,5 тысячи квадратных метров жилья — это первое место среди застройщиков региона.



— На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Особенно людей не хватает зимой, когда нужно прогревать бетон. А зимы у нас 6 месяцев… Нужно принимать какие-то кардинальные меры: ну не хватает нам людей. Завтра еще больше не будет хватать, — говорила Собканюк.



Действительно, свободных трудовых ресурсов не только в Томской области не просто мало — их считай что нет. Согласно информации из доклада исполняющей обязанности замгубернатора региона по социальной политике Оксаны Грузных, на бирже стоит чуть больше 3100 человек, и далеко не все они годятся для тяжелых работ на стройке, так как значительная часть из них — женщины. Мужчинам тоже может быть выгодно находиться на бирже, так как им нужно предоставлять справку судебным приставам — они должны платить алименты. По словам Грузных, таковых около 20% от состоящих на бирже людей. Похожая ситуация складывается и в других регионах страны.



NGS70.RU попытался поговорить с депутатом Собканюк о ее инициативе более подробно, однако ответа так и не получил.



Свободных трудовых ресурсов в Томской области почти нет Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Выглядит так, будто прямо сейчас рабочую силу брать решительно неоткуда, и у государства действительно может появиться соблазн, скажем так, в принудительном порядке обеспечивать сотрудниками самые важные отрасли. Но перед ним, кроме вопроса законности такого решения, встает вопрос эффективности. Действительно, что делать региону, если с кадрами у него беда? NGS70.RU обсудил это с несколькими российскими экспертами. Это тем более актуально, когда страна отмечает День всех трудящихся, прославляя труд и май.



Возврат к рабовладению неэффективен

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что принудительный труд в той или иной форме выглядит простым решением, но на самом деле не является решением вообще.



— Такие вещи Лев Троцкий предлагал в 1920-х годах. Ничего нового, только забытое старое. Но если это произойдет, значит, общество кардинально изменилось, избавилось от «необязательных» вещей вроде Конституции. Такой неорабовладельческий строй появится.



Работы столько, что людей на всё не хватает даже с учетом постоянно приезжающих мигрантов Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











По мнению Журавлева, даже если что-то такое и возникнет, это просто не поможет, особенно в такой отрасли, как строительство.



— Работы столько, что людей на всё не хватает даже с учетом постоянно приезжающих мигрантов. Кроме того, строительство — это тяжелый труд, поэтому работать в этой сфере хотят всё меньше и меньше людей. Дело в том, что Россия уже живет в цивилизации отдыха, а не труда. Мы не отдыхаем, чтобы работать, а работаем, чтобы отдыхать. Проблема не новая: в Москве люди так мыслят уже где-то с 70-х годов прошлого века.



В связи с этим я вспоминаю поучительный случай из биографии одной московской театральной артистки. Она не поступила в театральный вуз с первого раза, поэтому пошла работать на завод. Через 9 месяцев родители доставали ее из сумасшедшего дома: ее впечатлительная натура не выдержала такого. Хотя никто ничего плохого с ней не делал, просто она работала на общих основаниях. У московской молодежи, я это прекрасно помню, уже тогда было нежелание получать рабочие профессии. Мол, я в грязи копаться не буду.



Другое дело, что тогда вся остальная страна жила работой. Теперь же все думают как московская молодежь. Поэтому власти полагают, что массовый завоз мигрантов, у которых сознание пока немного другое, поможет делу. Однако строек настолько много, что хоть весь Узбекистан притащи — не будет хватать. Решение этой проблемы сложное. Если вкратце, то нужно заменять рабочих с лопатами на экскаваторы и другую технику, — поделился мнением эксперт.



Мигранты — такие же люди

Однако, пока взрывного технологического перехода не произошло, выглядит так, будто альтернативы мигрантам нет. Альтернативы нет, а нюанс — есть. Большую часть мигрантов забирают на себя Москва и Петербург, в остальные регионы они едут намного реже. Подробнее вопрос приезжих для NGS70.RU раскрыла сотрудник МГУ, кандидат экономических наук Ольга Чудиновских.



— Действительно, диспропорция по мигрантам страшная. Согласно свежей статистике, 46% мигрантов едет в Москву и Московскую область, 10% — в Петербург и Ленинградскую область. При этом мигрантов сейчас у нас много: за 2023 год на учет встали 9,3 миллиона человек, из них 6,3 миллиона приехали с целью работы. Вообще-то, это исторический максимум.



Выглядит так, будто альтернативы мигрантам пока нет Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Если мы говорим о Томской области, то за 2023 год в регион приехали 34 тысячи мигрантов. При этом далеко не все из них приехали работать. 11,7 тысячи человек приехали учиться, что логично, учитывая статус Томска как образовательного центра. Еще 5,2 тысячи приехали с частными целями, чуть менее 500 человек — как туристы. Непосредственно на работу в область приехали 15,8 тысячи человек, — пояснила она.



По словам Чудиновских, сейчас — в силу известных обстоятельств — в России очень низкая безработица. При этом спикеры, которым мигранты не нравятся, высказывают в том числе мнение, что нужно заменить их нашими безработными.



— Это абсолютно утопичная идея: без мигрантов нам вообще сейчас никак. Надеяться, что там какие-то тунеядцы гипотетически пойдут работать на стройке, да еще будут там выполнять какую-то работу, требующую даже минимальной квалификации, — это нонсенс, эти разговоры абсолютно оторваны от практики.



Впрочем, мигранты — такие же люди, и если они могут работать на более легкой работе за те же деньги, то будут это делать. Предпочтут работу доставщика, а не строителя. Не поверите, среди моих знакомых есть люди, которые ставят это мигрантам в вину: чего это они бросают стройки и уходят туда, где больше платят? А вы бы сами так не сделали? Хорошо, если хотите привлечь мигрантов на стройку, надо зарплаты повышать так, чтобы люди шли не в курьеры, а в строители, — рассказала она.



Чудиновских уточнила, что с 2016 года у нее нет информации о том, какая доля мигрантов в какой сфере работает.



— У Главного управления по вопросам миграции старая база перестала работать. Они запустили новую в 2022 году, но информации от них так пока и нет, что-то там не отлажено еще. Насколько я знаю, 2–3 года назад по Томской области проводились выборочные исследования: в сферу строительства шло около трети приехавших мигрантов. Точнее пока не скажешь, — заключила эксперт.



Новая индустриализация и советский путь

Но миграция тоже ненадежный помощник. Сегодня люди едут на заработки, завтра — нет. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что резервы у России есть. Нужно лишь посмотреть не на число безработных, а на количество условно занятых.



— Проблема не в демографии. Проблема — в рынке труда. У нас огромное количество охранников, работников торговли, которые могли бы работать в более нужных отраслях. Но для этого, конечно, нужно платить хорошие деньги там, где вам нужно много работников, а не пытаться загнать их в трудовые лагеря. Если всё правильно сделать, можно миллионы человек привлечь к действительно важному труду.



Проблема не в демографии. Проблема — в рынке труда Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Но самое важное даже не это. Самое важное — побороть, как я это называю, «лопатный уклад». Лопатный уклад держится на экстенсивном труде мигрантов, которых массово завозят. Но строительство, оно как велосипед. Если оно замедлится, то упадет, ему нужно разгоняться или хотя бы двигаться с той же скоростью. Никаких мигрантов для этого не хватит. Необходима реиндустриализация.



Строительство — отличный пример, так как именно там лопатный уклад проявляет себя во всю мощь, причем многие застройщики заявляют, что иного пути нет. Это глупость. Посмотрите на Китай, на то, как там строят. Там строительные системы иногда вообще безлюдными могут быть. Как называет один из моих знакомых строителей, «стройка XXV века». Нам тоже нужно в XXV век.

Что для этого нужно? Взаимовыгодный трансфер технологий с Китаем. Если бросить все силы на реиндустриализацию, то за 3 года можно наладить базу, а за 10–15 лет — избавиться от проблем, связанных с нехваткой людей. Только деньги не надо в навоз зарывать. Или в недвижимость в Испании, — добавил эксперт.

