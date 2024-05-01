Температура поднимется до +14 °C: какой будет очень короткая рабочая неделя в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Майские выходные в городе вышли прохладными Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В следующим выходным в Новосибирске температура может подняться до +14 °C. Такой прогноз дали на официальном сайте Гидрометеоцентра России. В городе очень короткая рабочая неделя, четверг и пятница будут облачными, а температура будут варьироваться от 0 и до +11 °C.

В четверг, 2 мая, обещают облачную погоду, без осадков. Ночью температура опустится до 0 °C, ветер южный, 3 м/с. Днем обещают +9 °C, ветер южный, 7 м/с.

В пятницу, 3 мая, ночью возможны осадки, дождь со снегом. Температура ночью будет +3 °C, а ветер — 3 м/с. Днем обещают потепление до +11 °C, ветер южный, 1 м/с. Без осадков.

В субботу, 4 мая, будет облачно, ночью температура будет +3 °C, ветер северо-восточный, 4 м/с. Днем обещают до +14 °C. Ветер северо-восточный, 4 м/с, а небо будет облачным.