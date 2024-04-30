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Весна Новосибирск зацвел: в городе появились первые весенние цветы — сибиряки находят крокусы и лесные фиалки

Новосибирск зацвел: в городе появились первые весенние цветы — сибиряки находят крокусы и лесные фиалки

Смотрим, какие растения уже распустились в городе

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21 комментарий
С приходом тепла Новосибирск стал ярче

В Новосибирск наконец-то приходит весна, несмотря на холодную погоду сейчас, неделю назад в городе было достаточно тепло. Благодаря солнечной погоде и плюсовым температурам снега растаял и начали распускаться полевые цветы. Посмотрите фотографии первых цветов, которые нашли новосибирцы, среди них есть фиолетовые крокусы, одуванчики и лесные фиалки.

Так выглядит ветреница нежная
Медуницу тоже находят среди первоцветов
Так выглядит цветок — маршак
Сейчас одуванчиков много на левом берегу Новосибирска, рассказывают читатели
Пролеска или сцилла тоже уже зацвела. Такие яркие цветы новосибирцы видят сейчас во многих дворах
Такие крокусы, или по-другому шафран, зацвели среди первоцветов в апреле
А здесь крокусы еще не успели распуститься
На этой фотографии еще совсем маленькие белые крокусы, скоро они распустятся
Лесные фиалки заметила сибирчка во время прогулки

В конце апреля на деревьях в Новосибирске появились первые почки, а на Алтае распустились фиолетовые цветы на кустарниках рододендрона Ледебура, также известного как маральник. Несмотря на прохладную погоду сейчас, в ближайшие дни синоптики ожидают потепление, правда, сначала придется переждать дожди.

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