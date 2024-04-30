Новосибирск зацвел: в городе появились первые весенние цветы — сибиряки находят крокусы и лесные фиалки

В Новосибирск наконец-то приходит весна, несмотря на холодную погоду сейчас, неделю назад в городе было достаточно тепло. Благодаря солнечной погоде и плюсовым температурам снега растаял и начали распускаться полевые цветы. Посмотрите фотографии первых цветов, которые нашли новосибирцы, среди них есть фиолетовые крокусы, одуванчики и лесные фиалки.

