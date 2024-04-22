Весна уже под окнами: на деревьях в Новосибирске появились первые почки

В Новосибирске на деревьях набухли первые почки. Они распустятся уже совсем скоро, и город будет выглядеть действительно по-весеннему. А пока посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как выглядят деревья в центре города сейчас.
Листва на деревьях может появляться разное время, в зависимости от района города, потому что везде разный микроклимат. Как правило, это происходит в апреле. Почки обычно распускаются в начале мая.
В ближайшие дни в Новосибирске ожидается теплая погода. Согласно прогнозам, температура к воскресенью поднимется до +13 градусов. При этом в середине недели возможно похолодание до -6 градусов ночью.
Последняя декада апреля, по прогнозу новосибирских синоптиков, будет изменчивой — в начале возможна прохладная погода, но к концу месяца дневные температуры ожидаются на уровне +10...+15 градусов.