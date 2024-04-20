Под конец апреля на Новосибирскую область нахлынут дожди с мокрым снегом — прогноз погоды на декаду

Осадки возможны в некоторые дни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В третью декаду апреля в Новосибирской области средняя температура воздуха будет ниже нормы. Чего ждать от погоды, редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



По словам специалиста, начало предстоящей недели будет весьма прохладным, так как придет холодный фронт и воздушная масса арктического происхождения. Затем постепенно начнется повышение температур, но пока оно будет несильным.



— В первой половине декады мы ждем изменчивость, то есть колебания температуры воздуха, а во вторую будет уже преобладающий фон, больше устойчивости в процессах. Среднедекадная температура ожидается на уровне +5…+9 градусов, что ниже нормы примерно на 1 градус, — уточняет Кичанова.



В первой половине декады в НСО прогнозируют понижение. Ночью — от +3…+8 (местами до +13) градусов до -2…-10 градусов, при этом самая теплая ночь будет 22 апреля. Дневная температура будет колебаться от +12…+17 градусов (по юго-западу до +26) до +3…+10 градусов.



Во второй половине декады ночью могут преобладать +1…+6 градусов, днем — +10…+15 градусов.



— Дожди предполагаются в отдельные дни декады, в середине в ночные часы с мокрым снегом, — добавляет начальник отдела метеопрогнозов.



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