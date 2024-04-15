В будни +28 градусов, в выходные +12: какой будет погода на майские праздники в Новосибирске

Майские праздники ожидаеются теплыми Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До майских праздников остается совсем мало времени. Многие новосибирцы уже планируют, как проведут выходные в начале последнего весеннего месяца. Чтобы было проще это сделать, НГС собрал прогнозы погодных сервисов. Читайте, когда ждать жары.



Ближайшие длинные выходные пройдут 28–30 апреля и 1 мая, следующие — 9–12 мая. Между праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5 числа

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», 28–30 апреля и 1 мая в Новосибирске днем ожидается +9...+11 градусов, по ночам +3...+6 градусов, 30 апреля и 1 мая возможен дождь. С 9 по 12 мая дневные температуры прогнозируют на уровне +13...+15 градусов, ночные +7...+9 градусов. 9–11 мая ожидается облачность.

Прогноз составлен по усредненным данным за 10 лет Источник: yandex.ru/pogoda











Сайт World Weather также прогнозирует тепло. 28-30 апреля в Новосибирске ожидается +7...+9 градусов днем и +5...+10 градусов ночью. 1 мая днем +9 градусов, ночью +5 градусов. С 9 по 12 мая днем прогнозируют +15...+19 градусов, ночью +9...+13 градусов, без осадков.

Самый теплый день ожадается 12 мая Источник: world-weather.ru











Другой сайт, RusMeteo, прогнозирует 28–30 апреля +13...+14 градусов днем и +2...+5 градусов ночью. 1 мая возможно резкое похолодание до +2 градусов днем и -1 градуса ночью, осадки в виде снега. С 9 по 12 мая ожидается +12...+18 градусов, по ночам +2...+9 градусов. 9 и 11 мая — дождь. При этом в рабочие дни с 6 по 8 мая днем сервис прогнозирует жару в +24...+28 градусов, а по ночам +7...+9 градусов.

Жара может наступить уже в начале месяца Источник: rusmeteo.net











В начале апреля новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на май. По их прогнозу, температура будет выше нормы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.