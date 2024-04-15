НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 742мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Экс-главу клиники Мешалкина отправили в колонию

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Сколько тратят на «Локомотив»
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Секрет долголетия
Врачи — об изнанке работы
Дачи подорожали в 2 раза
НГС в Telegram
Весна В будни +28 градусов, в выходные +12: какой будет погода на майские праздники в Новосибирске

В будни +28 градусов, в выходные +12: какой будет погода на майские праздники в Новосибирске

Изучаем прогнозы сервисов

1 903
4 комментария
Майские праздники ожидаеются теплыми

До майских праздников остается совсем мало времени. Многие новосибирцы уже планируют, как проведут выходные в начале последнего весеннего месяца. Чтобы было проще это сделать, НГС собрал прогнозы погодных сервисов. Читайте, когда ждать жары.

Ближайшие длинные выходные пройдут 28–30 апреля и 1 мая, следующие — 9–12 мая. Между праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5 числа

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», 28–30 апреля и 1 мая в Новосибирске днем ожидается +9...+11 градусов, по ночам +3...+6 градусов, 30 апреля и 1 мая возможен дождь. С 9 по 12 мая дневные температуры прогнозируют на уровне +13...+15 градусов, ночные +7...+9 градусов. 9–11 мая ожидается облачность.

Прогноз составлен по усредненным данным за 10 лет

Сайт World Weather также прогнозирует тепло. 28-30 апреля в Новосибирске ожидается +7...+9 градусов днем и +5...+10 градусов ночью. 1 мая днем +9 градусов, ночью +5 градусов. С 9 по 12 мая днем прогнозируют +15...+19 градусов, ночью +9...+13 градусов, без осадков.

Самый теплый день ожадается 12 мая

Другой сайт, RusMeteo, прогнозирует 28–30 апреля +13...+14 градусов днем и +2...+5 градусов ночью. 1 мая возможно резкое похолодание до +2 градусов днем и -1 градуса ночью, осадки в виде снега. С 9 по 12 мая ожидается +12...+18 градусов, по ночам +2...+9 градусов. 9 и 11 мая — дождь. При этом в рабочие дни с 6 по 8 мая днем сервис прогнозирует жару в +24...+28 градусов, а по ночам +7...+9 градусов.

Жара может наступить уже в начале месяца

В начале апреля новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на май. По их прогнозу, температура будет выше нормы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Погода Май Майские праздники Новосибирск Погода в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Ваня,  26

Ivan,  37

Misha,  42

Оля,  34

Светлана,  55

Елена,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление