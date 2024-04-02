Как отдыхаем на майские праздники — 2024: публикуем календарь

Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнуть Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два этапа по четыре дня каждый. Рассказываем, когда начнутся и закончатся праздничные дни и есть ли смысл брать в мае отпуск.

Как отдыхаем на майские в 2024 году

Выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. При этом выходной 29 апреля перенесли с 27-го числа, из-за чего образовалась шестидневная рабочая неделя накануне праздников.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Между праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5-го числа. По традиции, если предпраздничное 8 мая выпадает на рабочий день, его делают сокращенным. Поэтому в этом году накануне Дня Победы можно будет уйти с работы на час раньше. А сами выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Кто работает в майские праздники

Отдохнуть получится не всем. Работники экстренных служб, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные предусмотрена трудовым договором, продолжают трудиться в праздники. В качестве компенсации можно или потребовать двойную оплату смены, или выбрать день для отгула. При этом за каждый выходной, проведенный на работе, полагается один день отдыха.



Стоит ли брать отпуск в мае