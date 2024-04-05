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Весна Дожди и +21 градус: май в Новосибирске ожидается выше нормы — прогноз синоптиков и сервисов

Дожди и +21 градус: май в Новосибирске ожидается выше нормы — прогноз синоптиков и сервисов

Возможен и дефицит осадков

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Сервисы пока дают прогнозы только на самое начало мая и достаточно обнадеживающие

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май. В регионе последний месяц весны ждут жарким.

— Май у нас ожидается теплее, чем в прошлом году выше нормы на 2–3 градуса. Это такая хорошая, не сказать, что аномалия, а просто повышенная температура воздуха. В целом по региону будет в достатке осадков, в норме, но возможен все же дефицит в мае, — предупредил Алексей Крутовский, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во время пресс-конференции в ТАСС. — В мае и июне возможны высокие и чрезвычайные классы опасности в каких-то районах.

Сервисы пока дают прогнозы только на самое начало мая. По данным «Яндекс.Погоды», в первых числах мая будет днем до +21 градусов, а ночью до +2 градусов.

Новосибирцев ждет переменчивая погода

Gismeteo обещает дождливое начало мая. Днем ожидается около +14...+17 градусов, ночью +7...+8 градусов.

Нужно будет не забывать зонтики

В Новосибирск весна пришла раньше времени и принесла много проблем. Мы ведем онлайн-трансляцию, как топит город и область. Как теплая весна скажется на урожае можно узнать в нашей статье.

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