Дожди и +21 градус: май в Новосибирске ожидается выше нормы — прогноз синоптиков и сервисов

— Май у нас ожидается теплее, чем в прошлом году выше нормы на 2–3 градуса. Это такая хорошая, не сказать, что аномалия, а просто повышенная температура воздуха. В целом по региону будет в достатке осадков, в норме, но возможен все же дефицит в мае, — предупредил Алексей Крутовский, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во время пресс-конференции в ТАСС. — В мае и июне возможны высокие и чрезвычайные классы опасности в каких-то районах.