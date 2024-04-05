Начался паводок: из-за потепления Новосибирск и область затопило — онлайн

В Новосибирской области и городе жаркий апрель вызвал серьезные проблемы — дорожникам приходится перекрывать дороги, а жителям доставать резиновые сапоги. Затопило и Новосибирск, так как ливневки еще не открыли. Мы ведем онлайн-трансляцию, что происходит в городе и области из-за слишком теплого апреля.
Новосибирцам тоже приходится нелегко из-за оттепели. Огромные лужи и грязь во дворах доставляют неудобства.
— Я приехала с работы, и как мне попасть домой? — сняла на видео огромную реку читательница НГС. — Это целая река.
Женщина живет в Искитимском районе на станции Сельская казарма — 45.
— Это вот у нас такая река каждый год. Дело в том, что мы со своими чиновниками боремся. Они нам говорят, что это не их, это железнодорожная. Что должна разрешение дать железная дорога. Я проживаю здесь уже 43 года, и у нас каждый год начинается оттепель, и вот такая у нас река. У нас в основном проживают пожилые люди, не дай бог, если кому-то плохо в такое наводнение будет, даже сюда скорая не подойдет, — возмущена Елена.
На ближайшие несколько дней в Новосибирск и Новосибирскую область придет мощное потепление.
В ночь на 5 апреля в областной столице ожидаются +2… +4 градуса. Днем температура повысится до +12… +14 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 2–7 м/с. Ночью 6 апреля в Новосибирске возможны +2… +4 градуса, днем +14… +16 градусов. В сутки 7 апреля установятся +4… +6 градусов. Осадков за всё это время не предвидится.
В области на ночь предстоящей пятницы прогнозируют 0… +5 градусов, на день +12… +17 градусов. Такая же погода сохранится в сутки субботы.
Карасук устроил проблемы в Чулымском районе.
С 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе из-за паводка временно ограничено движение.
В результате подъема уровня паводковых вод в реке Камышинке введено временное ограничение движения транспортных средств на 4-м километре автомобильной дороги 1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» (объездная р. п. Коченево) и нулевом км дороги 5 км а/д «Н-1211» — Бармашево в Коченевском районе Новосибирской области.
На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за паводка. Информацию об этом распространила пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что ограничения действуют на 248-м километре трассы на территории Кочковского района.