Начался паводок: из-за потепления Новосибирск и область затопило — онлайн

— Это вот у нас такая река каждый год. Дело в том, что мы со своими чиновниками боремся. Они нам говорят, что это не их, это железнодорожная. Что должна разрешение дать железная дорога. Я проживаю здесь уже 43 года, и у нас каждый год начинается оттепель, и вот такая у нас река. У нас в основном проживают пожилые люди, не дай бог, если кому-то плохо в такое наводнение будет, даже сюда скорая не подойдет, — возмущена Елена.

