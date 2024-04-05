НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 756мм 91%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

СРОЧНО

Паводок в Новосибирской области — онлайн

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Талой воды по колено
Кандидаты в шорт-лист премии
Бизнес на «быстрых деньгах»
Заморозка яйцеклеток
Отток мигрантов
Как пенсионер попал в рехаб
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Весна онлайн-трансляция Начался паводок: из-за потепления Новосибирск и область затопило — онлайн

Начался паводок: из-за потепления Новосибирск и область затопило — онлайн

Присылайте свои фото и видео

2 668
11 комментариев

В Новосибирской области и городе жаркий апрель вызвал серьезные проблемы — дорожникам приходится перекрывать дороги, а жителям доставать резиновые сапоги. Затопило и Новосибирск, так как ливневки еще не открыли. Мы ведем онлайн-трансляцию, что происходит в городе и области из-за слишком теплого апреля.

У вас затопило дорогу, участок, двор? Не можете пройти по тротуару? Присылайте свои фото и видео в редакцию!
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Александра Бруня

Новосибирцам тоже приходится нелегко из-за оттепели. Огромные лужи и грязь во дворах доставляют неудобства.

У вас затопило двор? Стало очень грязно? Не можете пройти по тротуару? Присылайте свои фото и видео!
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Александра Бруня

— Я приехала с работы, и как мне попасть домой? — сняла на видео огромную реку читательница НГС. — Это целая река.

Женщина живет в Искитимском районе на станции Сельская казарма — 45.

— Это вот у нас такая река каждый год. Дело в том, что мы со своими чиновниками боремся. Они нам говорят, что это не их, это железнодорожная. Что должна разрешение дать железная дорога. Я проживаю здесь уже 43 года, и у нас каждый год начинается оттепель, и вот такая у нас река. У нас в основном проживают пожилые люди, не дай бог, если кому-то плохо в такое наводнение будет, даже сюда скорая не подойдет, — возмущена Елена.

Александра Бруня

На ближайшие несколько дней в Новосибирск и Новосибирскую область придет мощное потепление.

В ночь на 5 апреля в областной столице ожидаются +2… +4 градуса. Днем температура повысится до +12… +14 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 2–7 м/с. Ночью 6 апреля в Новосибирске возможны +2… +4 градуса, днем +14… +16 градусов. В сутки 7 апреля установятся +4… +6 градусов. Осадков за всё это время не предвидится.

В области на ночь предстоящей пятницы прогнозируют 0… +5 градусов, на день +12… +17 градусов. Такая же погода сохранится в сутки субботы.

Александра Бруня

Карасук устроил проблемы в Чулымском районе.

Александра Бруня

С 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе из-за паводка временно ограничено движение.

В результате подъема уровня паводковых вод в реке Камышинке введено временное ограничение движения транспортных средств на 4-м километре автомобильной дороги 1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» (объездная р. п. Коченево) и нулевом км дороги 5 км а/д «Н-1211» — Бармашево в Коченевском районе Новосибирской области.

Александра Бруня

На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за паводка. Информацию об этом распространила пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что ограничения действуют на 248-м километре трассы на территории Кочковского района.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Паводок Паводок в Новосибирской области Оттепель Весна
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Evgeshka,  32

Slava,  47

Yana,  43

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Николай,  44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление