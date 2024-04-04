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Происшествия «Все потихоньку смывает»: Акатуйский жилмассив в Новосибирске затопило после прорыва трубы — видео

«Все потихоньку смывает»: Акатуйский жилмассив в Новосибирске затопило после прорыва трубы — видео

Точные сроки устранения последствий коммунального ЧП пока неизвестны

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Несколько дворов на Акатуйском жилмассиве ушли под воду

В Кировском районе Новосибирска из-за прорыва трубы затопило часть Акатуйского жилмассива. Информацию об этом НГС сообщила читательница Александра.

Девушка рассказала, что увидела потоки воды за домом по адресу Виктора Уса, 7.

— Это Акатуйский жилмассив, Виктора Уса, дома 5 и 7. У нас тут трубу прорвало, все потихоньку смывает. Дороги уже скрылись под водой, потихоньку подвалы заливает. Сейчас ни пройти, ни проехать, вокруг грязь сплошная, — рассказала Александра.

В диспетчерской службе «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что первая заявка о коммунальном происшествии поступила от жителей в 19:04. Сейчас аварийные бригады занимаются устранением дефекта. Точные сроки завершения работ пока неизвестны.

В конце марта в центре Новосибирска затопило дорогу на улице Ипподромской. Причиной коммунального ЧП стал прорыв магистральной теплосети.

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Новосибирск Горводоканал Коммунальное ЧП
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