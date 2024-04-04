«Все потихоньку смывает»: Акатуйский жилмассив в Новосибирске затопило после прорыва трубы — видео

Несколько дворов на Акатуйском жилмассиве ушли под воду Источник: Читательница НГС Александра











В Кировском районе Новосибирска из-за прорыва трубы затопило часть Акатуйского жилмассива. Информацию об этом НГС сообщила читательница Александра.



Девушка рассказала, что увидела потоки воды за домом по адресу Виктора Уса, 7.

Источник: Читательница НГС Александра

— Это Акатуйский жилмассив, Виктора Уса, дома 5 и 7. У нас тут трубу прорвало, все потихоньку смывает. Дороги уже скрылись под водой, потихоньку подвалы заливает. Сейчас ни пройти, ни проехать, вокруг грязь сплошная, — рассказала Александра.



В диспетчерской службе «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что первая заявка о коммунальном происшествии поступила от жителей в 19:04. Сейчас аварийные бригады занимаются устранением дефекта. Точные сроки завершения работ пока неизвестны.

