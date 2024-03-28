Прорыв магистральной теплосети: в Новосибирске затопило дорогу на Ипподромской — видео

Над Ипподромской поднимается дым Источник: видео Telegram-канала «АСТ-54 Black»











В Новосибирске на улице Ипподромской затопило дорогу из-за прорыва трубы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел вечером в четверг, 28 марта. По сообщениям очевидцев, коммунальное происшествие произошло около 21:30 на улице Ипподромской, рядом с торговым центром «Аура». Проезжую часть затопило, разлившаяся вода затруднила движение на данном участке дороги. Кроме того, очевидцы сообщают, что из-за кипятка поднимается дым, который ограничивает видимость.



Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе «СГК» корреспонденту НГС заявили, что в 22 часа произошел порыв магистральной теплосети по улице Лескова. В настоящее время сотрудники компании отключают трубопровод и готовятся начать ремонт. Под отключение попадают четыре многоквартирных дома — это дома по адресам улица Лескова, 15, улица Военная, 9, улица Военная 9/1, улица Военная 9/2.



— Ухудшение режимов отопления и горячего водоснабжения возможно в домах по улицам Орджоникидзе и С. Шамшиных, а также от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, — отметили в компании.



Уточняется, что сроки устранения дефект пока неизвестны — их определят в ближайшие часы.

