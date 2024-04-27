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Религия обзор Страстная пятница в 2024 году: когда наступит и что значит для православных

Страстная пятница в 2024 году: когда наступит и что значит для православных

Рассказываем, откуда взялась традиция не есть в этот день

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За два дня до Пасхи православные вспоминают одно из важнейших событий в христианстве

Всю Страстную неделю церковь вспоминает важные библейские события, включая последние земные дни и распятие Христа. По преданию, казнили Иисуса в пятницу, и с тех пор верующие в этот день соблюдают особые традиции и запреты.

Когда наступит Страстная пятница

Страстная пятница — это последняя пятница перед Пасхой. В 2024 году этот день выпадает на 3 мая.

Традиции Страстной пятницы

Страстная пятница — самый жесткий в плане запретов день Великого поста. Всё потому, что в этот день распяли Христа. В знак сострадания ему верующие стараются отказываться от еды в Страстную пятницу. В крайнем случае в этот день православным разрешается есть только постный хлеб и пить только воду после выноса в храмах Плащаницы, то есть после 14–15 часов дня.

Плащаница — это ткань с изображением Христа в гробу, которую в Страстную пятницу выносят из алтаря и оставляют в центре храма до Пасхи.

Церковь призывает в этот день всех верующих сходить на службу. Страстной пятнице посвящены три богослужения, первое из которых начинается еще в четверг вечером. Как раз на последней службе, вечерне, из алтаря выносят Плащаницу.

У Страстной пятницы есть и народные традиции: например, многие верующие приносят домой со службы 12 свечек и не дают им погаснуть до конца дня. Считается, что если всё получится, в дом придут счастье и достаток.

Что нельзя делать в Страстную пятницу


В этот день не принято устраивать шумные застолья, особенно с алкоголем, и вообще как-либо веселиться. Есть даже примета, по которой человек, веселящийся в Страстную пятницу, будет страдать весь оставшийся год. Поэтому дни рождения и свадьбы тоже лучше перенести с этого дня на более подходящую дату.


В Страстную пятницу нельзя заниматься домашними делами: убираться дома, работать на огороде, стирать вещи. А еще не рекомендуется мыться. Всё это нужно успеть сделать в Чистый четверг. От готовки пасхальных блюд в Страстную пятницу тоже лучше отказаться.


У всех этих запретов есть объяснение: в Страстную пятницу верующий больше должен думать о Христе и вспоминать его крестный путь, а не отвлекаться на бытовые мелочи.

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