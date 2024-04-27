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Два подростка жгли провода и обгорели

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Происшествия Обжигали провода и обгорели сами: два подростка пострадали в Новосибирской области

Обжигали провода и обгорели сами: два подростка пострадали в Новосибирской области

В происшествии разбираются сотрудники полиции

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В МВД уточнили, что инцидент произошел в середине апреля

В Искитимском районе Новосибирской области два подростка 10 и 12 лет пострадали, обжигая провода. Они получили ожоги. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По информации ведомства, инцидент случился 16 апреля в одном из районных поселков.

— В полицию поступил материал проверки по факту несчастного случая. Сотрудниками ПДН «Искитимский» с родителями несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа. По материалу проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — подчеркнули в МВД.

Ранее сибиряк попал в ожоговый центр после взрыва батареи. Очевидцы сообщали, что мужчина не мог сам идти.

В Бердске сварщик Комбината бытовых услуг получил ожог 40% тела.

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Новосибирская область Ожоги Происшествие МВД
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