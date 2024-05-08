НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

с-з.

 752мм 59%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,12
EUR 98,31
Реклама

СРОЧНО

Метро-2070: линию хотят пустить до Стрижей

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Срок за взятку лошадьми
Куда отправить ребенка летом
Дошкольники кончились
Позаботиться о теле
Бандитские замки
Как ловили насильника
НГС в Telegram
Дороги и транспорт карточки На 9 Мая в Новосибирске запустят дополнительный транспорт — во сколько и откуда он заберет горожан

На 9 Мая в Новосибирске запустят дополнительный транспорт — во сколько и откуда он заберет горожан

Распределили время и место по карточкам

894
Написать комментарий
Весь день 9 мая в Новосибирске будут отмечать День Победы

В Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт 9 мая, чтобы развозить горожан после праздничных мероприятий. Список опубликован мэрией Новосибирска.

Мы распределили весь транспорт по времени и месту. Ищите в карточках наиболее удобный для вас вариант.

  1. Метро «Речной вокзал» в 21:00
  2. Метро «Октябрьская» в 22:45
  3. Площадь им. Калинина в 22:40
  4. Вокзал Новосибирск-Главный в 22:40
  5. Метро «Площадь Маркса» в 22:30
  6. Магазин «Кристалл» в 22:30
  7. Метро «Студенческая» в 22:30
  8. Ул. Восход в 22:20
  9. Ул. Зыряновская в 22:20
  10. Магазин «Золотая Нива» в 22:40
1

Метро «Речной вокзал» в 21:00

Автобусы:

  • № 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;

  • № 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;

  • № 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;

  • № 21 — Речной вокзал — УМ-3;

  • № 36 — Речной вокзал — микрорайон Щ;

  • № 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

2

Метро «Октябрьская» в 22:45

Автобусы:

  • № 18 — Октябрьская — Ключ-Камышенское плато;

  • № 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха.

Троллейбусы:

  • № 10 — Октябрьская — Сад им. Дзержинского.

3

Площадь им. Калинина в 22:40

Автобусы:

  • № 14 — пл. им. Калинина — пос. Северный;

  • № 27 — пл. им. Калинина — Северное кладбище;

  • № 30 — пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;

  • № 34 — пл. им. Калинина — ул. Тюленина.

Троллейбусы:

  • № 5 — пл. им. Калинина — микрорайон Стрижи.

4

Вокзал Новосибирск-Главный в 22:40

Автобусы:

  • № 3 — вокзал Новосибирск-Главный — пос. Северный;

  • № 96 — вокзал Новосибирск-Главный — Цветущая Плющиха.

Троллейбусы:

  • № 23 — вокзал Новосибирск-Главный — Сад им. Дзержинского.

5

Метро «Площадь Маркса» в 22:30

Автобусы:

  • № 16 — метро «Площадь Маркса» — Затон;

  • № 29 — метро «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;

  • № 29 — метро «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;

  • № 43 — метро «Площадь Маркса» — Белые росы;

  • № 57 — метро «Площадь Маркса» — микрорайон Чистая Слобода;

  • № 57 — метро «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.

Троллейбусы:

  • № 7 — метро «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;

  • № 29 — метро «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;

  • № 29 — метро «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.

6

Магазин «Кристалл» в 22:30

Автобусы:

  • № 60 — магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;

  • № 60 — магазин «Кристалл» — ул. Дюканова.

Троллейбус:

  • № 8 — магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м.

7

Метро «Студенческая» в 22:30

Автобусы:

  • № 45 — метро «Студенческая» — Чемской бор;

  • № 68 — метро «Студенческая» — станция Матвеевка.

  • ул. Мостовая — в 22:20.

Трамвай:

  • № 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.

8

Ул. Восход в 22:20

Троллейбусы:

  • № 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м;

  • № 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.

9

Ул. Зыряновская в 22:20

Трамвай:

  • № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.

10

Магазин «Золотая Нива» в 22:40

Маршрутное такси:

  • № 90 — магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.

ПО ТЕМЕ
9 Мая 9 Мая в Новосибирске День Победы Транспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Kitoboy,  46

Варвара,  44

Олег,  43

Екатерина,  49

Татьяна,  60

Николай,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление