На 9 Мая в Новосибирске запустят дополнительный транспорт — во сколько и откуда он заберет горожан

В Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт 9 мая, чтобы развозить горожан после праздничных мероприятий. Список опубликован мэрией Новосибирска.
Мы распределили весь транспорт по времени и месту. Ищите в карточках наиболее удобный для вас вариант.
- Метро «Речной вокзал» в 21:00
- Метро «Октябрьская» в 22:45
- Площадь им. Калинина в 22:40
- Вокзал Новосибирск-Главный в 22:40
- Метро «Площадь Маркса» в 22:30
- Магазин «Кристалл» в 22:30
- Метро «Студенческая» в 22:30
- Ул. Восход в 22:20
- Ул. Зыряновская в 22:20
- Магазин «Золотая Нива» в 22:40
Метро «Речной вокзал» в 21:00
Автобусы:
№ 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;
№ 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;
№ 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;
№ 21 — Речной вокзал — УМ-3;
№ 36 — Речной вокзал — микрорайон Щ;
№ 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.
Метро «Октябрьская» в 22:45
Автобусы:
№ 18 — Октябрьская — Ключ-Камышенское плато;
№ 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха.
Троллейбусы:
№ 10 — Октябрьская — Сад им. Дзержинского.
Площадь им. Калинина в 22:40
Автобусы:
№ 14 — пл. им. Калинина — пос. Северный;
№ 27 — пл. им. Калинина — Северное кладбище;
№ 30 — пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;
№ 34 — пл. им. Калинина — ул. Тюленина.
Троллейбусы:
№ 5 — пл. им. Калинина — микрорайон Стрижи.
Вокзал Новосибирск-Главный в 22:40
Автобусы:
№ 3 — вокзал Новосибирск-Главный — пос. Северный;
№ 96 — вокзал Новосибирск-Главный — Цветущая Плющиха.
Троллейбусы:
№ 23 — вокзал Новосибирск-Главный — Сад им. Дзержинского.
Метро «Площадь Маркса» в 22:30
Автобусы:
№ 16 — метро «Площадь Маркса» — Затон;
№ 29 — метро «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;
№ 29 — метро «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;
№ 43 — метро «Площадь Маркса» — Белые росы;
№ 57 — метро «Площадь Маркса» — микрорайон Чистая Слобода;
№ 57 — метро «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.
Троллейбусы:
№ 7 — метро «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;
№ 29 — метро «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;
№ 29 — метро «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.
Магазин «Кристалл» в 22:30
Автобусы:
№ 60 — магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;
№ 60 — магазин «Кристалл» — ул. Дюканова.
Троллейбус:
№ 8 — магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м.
Метро «Студенческая» в 22:30
Автобусы:
№ 45 — метро «Студенческая» — Чемской бор;
№ 68 — метро «Студенческая» — станция Матвеевка.
ул. Мостовая — в 22:20.
Трамвай:
№ 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.
Ул. Восход в 22:20
Троллейбусы:
№ 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м;
№ 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.