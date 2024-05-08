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Дороги и транспорт Военного отправили в колонию за смертельное ДТП на Красном проспекте

Военного отправили в колонию за смертельное ДТП на Красном проспекте

До этого парня 16 раз ловили на превышении скорости

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Авария произошла летом прошлого года

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Илье Агееву, который в августе 2023 года сбил двух девушек-пешеходов в центре Новосибирска. 22-летняя выпускница НГУ Яна К. погибла на месте от несовместимых с жизнью травм. 23-летняя Арина Б. попала в реанимацию. Врачам удалось спасти ей жизнь, но девушка получила серьезные увечья.

— Суд назначил Агееву наказание в виде в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Кроме этого удовлетворены гражданские иски потерпевших, — сообщили в гарнизонном суде 8 мая.

По данным МВД Новосибирска, за последний год (на момент совершения ДТП) Агеева привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скорости.

— По всем уличным камерам было видно, кто виноват в ДТП. При этом Илья заявляет, что он виноват. Заявил, что его проезд на красный свет — не аргумент, и всё в этом духе. Человек какого-либо раскаяния или сожаления не испытывает. Не знаю, как суд ограничивал ему меру пресечения, но заявляю: он в открытую пользуется смартфоном, — ранее сообщил НГС сослуживец водителя, приславший фотографию Агеева из части.

Ранее жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина.

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Смертельное ДТП Лихач Превышение скорости Гарнизонный военный суд
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