«Оказался не в то время не в том месте»: в центре Новосибирска столкнулись иномарки, погиб пешеход

20 августа в обеденное время на пересечении Красного проспекта и Октябрьской произошло ДТП, в котором погиб пешеход. О произошедшем НГС рассказал один из очевидцев.
— Пешеходу сильно досталось: одна машина врезалась в другую, и та улетела на тротуар, задев пострадавшего. Он оказался не в то время и не в том месте, — рассказал НГС читатель.
В автомобильном паблике «АСТ-54» также говорится о погибшем в этот ДТП пешеходе.
Городской отдел пропаганды ГИБДД на момент публикации этого материала не комментировал транспортное происшествия. На месте ДТП работают инспекторы и медики.
НГС обратился за комментарием в главное управление МВД региона. В случае получения ответа материал будет дополнен.
В ночь на 20 августа на улице Ипподромской в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Женщина, управляющая автомобилем Toyota Premio, не справилась с управлением и врезалась в световую опору: четверых человек раскидало по дороге.