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«Оказался не в то время не в том месте»: в центре Новосибирска столкнулись иномарки, погиб пешеход

ДТП произошло на пересечении Октябрьской и Красного проспекта

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Часть проезжей части огородили после ДТП

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20 августа в обеденное время на пересечении Красного проспекта и Октябрьской произошло ДТП, в котором погиб пешеход. О произошедшем НГС рассказал один из очевидцев.

— Пешеходу сильно досталось: одна машина врезалась в другую, и та улетела на тротуар, задев пострадавшего. Он оказался не в то время и не в том месте, — рассказал НГС читатель.

В автомобильном паблике «АСТ-54» также говорится о погибшем в этот ДТП пешеходе.

Городской отдел пропаганды ГИБДД на момент публикации этого материала не комментировал транспортное происшествия. На месте ДТП работают инспекторы и медики.

НГС обратился за комментарием в главное управление МВД региона. В случае получения ответа материал будет дополнен.

В ночь на 20 августа на улице Ипподромской в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Женщина, управляющая автомобилем Toyota Premio, не справилась с управлением и врезалась в световую опору: четверых человек раскидало по дороге.

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