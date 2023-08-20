«Выбросило водителя и пассажиров»: В Новосибирске Toyota впечаталась в световую опору, погиб человек

В ночь на 20 августа на улице Ипподромской в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Женщина, управляющая автомобилем Toyota Premio, не справилась с управлением и врезалась в световую опору по ходу движения со стороны ул. Писарева. По данным ГИБДД, её и трех пассажиров выбросило из салона. Все они были не пристегнуты ремнями безопасности.
— Одного из пассажиров выбросило на проезжую часть и на него совершил наезд попутный автомобиль Тойота Спринтер. Пострадали 2 женщины и 2 мужчины (1 в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался), — говорится в сообщении официального телеграм-канала первого заместителя начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области «Дороги с Кузнецовым».
19 августа на Северном объезде перевернулся самосвал, его груз вывалился на обочину.