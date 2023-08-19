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На Северном объезде перевернулся грузовик — на месте работают врачи и МЧС

Груз из самосвала вывалился на обочину

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Самосвал упал окном на бордюр

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В Новосибирском районе на Северном объезде перевернулся грузовик сегодня, 19 августа. Об этом НГС сообщил очевидец.

Грузовик перевернулся на улице Пасечной. Как видно на фотографиях, на месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД. Водителя автомобиля вытаскивают из кабины. В телеграм-канале «АСТ-54» добавили, что из самосвала Shacman высыпался груз.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске сегодня, 19 августа, утром на железнодорожном вокзале произошло ДТП с мотоциклистом. Мотоциклист врезался в бордюр.

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