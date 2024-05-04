Ой, мама! Вы только посмотрите, какая ослепительная брюнетка представит Россию на «Миссис мира»

Важнейшими из конкурсов для нашей скромной редакции, безусловно, являются конкурсы красоты. И их организаторы уже тщательно готовятся к выбору участниц. Одной из таких стала Светлана Сологуб. В ноябре она будет бороться за звание «Миссис Мира» в Индии. Мы, конечно же, желаем ей победы, а вам предлагаем полюбоваться снимками сногсшибательной красотки.
30-летняя красавица уже получила титул главной красавицы на фестивале красоты и моды Top Best Russia, который проходил в Москве. И теперь, покорив столицу, Светлана отправляется покорять остальной мир.
Светлана шла к своей мечте с самого детства — девушка занималась дефиле с 14 лет, а также работала стилистом и визажистом, призналась красотка корреспонденту 74.RU.
Вот уже несколько лет Светлана организует конкурсы миссис и мисс Магнитогорск, однако сама она лишь недавно вернулась к выступлениям — красотка брала паузу, чтобы родить дочь. Но сразу же после возвращения Светлана сразу же заняла второе место в конкурсе «Мисс Евразия» в Турции, а также забрала корону на «Мисс топ мира Россия — 2024».
Многие считают, что Светлана Сологуб очень похожа на другую русскую красавицу — победительницу «Мисс Вселенная» Оксану Федорову.
— Мне очень лестно такое сравнение, потому что она — мой кумир. Для меня честь быть похожей на нее, — признаётся Светлана. — Она была первооткрывателем из России, кто взял корону «Мисс Вселенной», а я хочу именно в категории «Миссис» стать первооткрывателем.
Не верите, что красавицы похожи, сравните сами — вот Светлана Сологуб:
А на этом фото — легендарная Оксана Федорова.
Похожа Светлана Сологуб на Оксану Федорову?