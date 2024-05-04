Ой, мама! Вы только посмотрите, какая ослепительная брюнетка представит Россию на «Миссис мира»

Красотка решила получить корону за победу в России, а затем — и во всём мире. И как видите, одна из корон уже на ней Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Важнейшими из конкурсов для нашей скромной редакции, безусловно, являются конкурсы красоты. И их организаторы уже тщательно готовятся к выбору участниц. Одной из таких стала Светлана Сологуб. В ноябре она будет бороться за звание «Миссис Мира» в Индии. Мы, конечно же, желаем ей победы, а вам предлагаем полюбоваться снимками сногсшибательной красотки.



Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











30-летняя красавица уже получила титул главной красавицы на фестивале красоты и моды Top Best Russia, который проходил в Москве. И теперь, покорив столицу, Светлана отправляется покорять остальной мир.



Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Светлана шла к своей мечте с самого детства — девушка занималась дефиле с 14 лет, а также работала стилистом и визажистом, призналась красотка корреспонденту 74.RU.



Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Вот уже несколько лет Светлана организует конкурсы миссис и мисс Магнитогорск, однако сама она лишь недавно вернулась к выступлениям — красотка брала паузу, чтобы родить дочь. Но сразу же после возвращения Светлана сразу же заняла второе место в конкурсе «Мисс Евразия» в Турции, а также забрала корону на «Мисс топ мира Россия — 2024».

Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











Многие считают, что Светлана Сологуб очень похожа на другую русскую красавицу — победительницу «Мисс Вселенная» Оксану Федорову.



— Мне очень лестно такое сравнение, потому что она — мой кумир. Для меня честь быть похожей на нее, — признаётся Светлана. — Она была первооткрывателем из России, кто взял корону «Мисс Вселенной», а я хочу именно в категории «Миссис» стать первооткрывателем.

Не верите, что красавицы похожи, сравните сами — вот Светлана Сологуб:

Источник: Светлана Сологуб / Vk.com











А на этом фото — легендарная Оксана Федорова.

Источник: Оксана Федорова / Vk.com









