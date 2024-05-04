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Развлечения обзор Ой, мама! Вы только посмотрите, какая ослепительная брюнетка представит Россию на «Миссис мира»

Ой, мама! Вы только посмотрите, какая ослепительная брюнетка представит Россию на «Миссис мира»

Любуемся фото главной красотки России

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Красотка решила получить корону за победу в России, а затем — и во всём мире. И как видите, одна из корон уже на ней

Важнейшими из конкурсов для нашей скромной редакции, безусловно, являются конкурсы красоты. И их организаторы уже тщательно готовятся к выбору участниц. Одной из таких стала Светлана Сологуб. В ноябре она будет бороться за звание «Миссис Мира» в Индии. Мы, конечно же, желаем ей победы, а вам предлагаем полюбоваться снимками сногсшибательной красотки.

30-летняя красавица уже получила титул главной красавицы на фестивале красоты и моды Top Best Russia, который проходил в Москве. И теперь, покорив столицу, Светлана отправляется покорять остальной мир.

Светлана шла к своей мечте с самого детства — девушка занималась дефиле с 14 лет, а также работала стилистом и визажистом, призналась красотка корреспонденту 74.RU.

Вот уже несколько лет Светлана организует конкурсы миссис и мисс Магнитогорск, однако сама она лишь недавно вернулась к выступлениям — красотка брала паузу, чтобы родить дочь. Но сразу же после возвращения Светлана сразу же заняла второе место в конкурсе «Мисс Евразия» в Турции, а также забрала корону на «Мисс топ мира Россия — 2024».

Многие считают, что Светлана Сологуб очень похожа на другую русскую красавицу — победительницу «Мисс Вселенная» Оксану Федорову.

— Мне очень лестно такое сравнение, потому что она — мой кумир. Для меня честь быть похожей на нее, — признаётся Светлана. — Она была первооткрывателем из России, кто взял корону «Мисс Вселенной», а я хочу именно в категории «Миссис» стать первооткрывателем.

Не верите, что красавицы похожи, сравните сами — вот Светлана Сологуб:

А на этом фото — легендарная Оксана Федорова.

Похожа Светлана Сологуб на Оксану Федорову?

Очень похожа, прямо одно лицо
Ну нет, они совсем разные
На самом деле это и есть таинственно помолодевшая Оксана Федорова

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Конкурс красоты Красотка Красавица Мисс России Мисс мира Миссис мира
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