НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

южн.

 748мм 40%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

СРОЧНО

Чем владеют новосибирцы из списка Forbes?

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Афиша Ночи музеев
Квартал Победы
Птицефабрики озолотились
Делают город круче
ДТП на Старом шоссе
Взятка холодильником
Судьба проектов Терешковой
Врачи о главных проблемах
Происшествия На борьбу с огнем и дымом ушло 4 дня: в Новосибирске полностью потушили пожар на свалке у Хилокского рынка

На борьбу с огнем и дымом ушло 4 дня: в Новосибирске полностью потушили пожар на свалке у Хилокского рынка

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров

546
3 комментария
Мусорный полигон вспыхнул вечером 14 мая

Пожар на свалке у Хилокского рынка полностью потушили утром 18 мая. Как сообщили в МУП «САХ», работы по борьбе с огнем велись круглосуточно.

— Были задействованы все силы и мобилизованы все резервы. Максимальное число техники, занятой на ликвидации последствий возгорания на площади 2000 квадратных метров (без учета глубинного горения), доходило до 42 единиц в дневную смену, — пояснили в МУП «САХ».

Сейчас рабочие продолжают засыпать землей мусорный полигон, чтобы исключить повторное возникновение огня.

Вечером 14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. По данным регионально МЧС, площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров, на месте работали бульдозеры и другая техника. 17 мая следователи возбудили уголовное дела по факту возникновения пожара.

ПО ТЕМЕ
Пожар на свалке Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alex,  46

ТАТЬЯНА,  43

Алексей,  29

Сергей ,  38

Влад,  45

Аня,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление