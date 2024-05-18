На борьбу с огнем и дымом ушло 4 дня: в Новосибирске полностью потушили пожар на свалке у Хилокского рынка

Пожар на свалке у Хилокского рынка полностью потушили утром 18 мая. Как сообщили в МУП «САХ», работы по борьбе с огнем велись круглосуточно.
— Были задействованы все силы и мобилизованы все резервы. Максимальное число техники, занятой на ликвидации последствий возгорания на площади 2000 квадратных метров (без учета глубинного горения), доходило до 42 единиц в дневную смену, — пояснили в МУП «САХ».
Сейчас рабочие продолжают засыпать землей мусорный полигон, чтобы исключить повторное возникновение огня.
Вечером 14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. По данным регионально МЧС, площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров, на месте работали бульдозеры и другая техника. 17 мая следователи возбудили уголовное дела по факту возникновения пожара.