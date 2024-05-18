«Меня схватили прямо на глазах у полицейских». Все, что известно о попытке похищения родственниками 19-летней чеченки из отдела полиции

Собрали всё, что известно о произошедшем Источник: Роман Красильников / MSK1.RU, «Марем» / T.me











Скандал в Москве разгорелся в Москве на этой ндееле. 16 мая группа чеченцев оцепила полицейское отделение на Каширском шоссе в Москве. Они пытались забрать оттуда 19-летнюю Лию Заурбекову, которая несколько дней назад сбежала из дома. Советник главы Чечни взял ситуацию под свой контроль и сказал, что девушка вернется к родственникам, но Лия уже покинула Россию.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о произошедшем, и где девушка сейчас.

Предыстория

Несколько дней назад, 13 мая, 19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала из дома, где, как сообщает правозащитная организация «Марем», ежедневно терпела издевательства и насилие от родственников. Лия приехала в столицу, но и здесь спрятаться не удалось — 16 мая она встретила своего отца у порога нового жилья. Девушка вызвала полицию. В отделении МВД по району Нагатино-Садовники, куда привезли Лию, оказалось, что ее семья подала заявление о ее пропаже. Как она расскажет позднее, родители нашли ее благодаря полицейским. А те, как рассказал источник MSK1.RU, нашли Лию благодаря камерам с функцией распознавания лица, развешанным по городу.



Как рассказали сотрудницы «Марем», девушка подписала расписку для полицейских о том, что покинула дом по своему желанию. Тем не менее за забором уже собрались родственники Лии.

— У нас есть серьезные опасения, что родственники могут похитить Лию в любой момент после того, как она покинет отделение полиции. К сожалению, полиция не очень-то рвется защищать пострадавших от домашнего насилия, — рассказали MSK1.RU в «Марем».

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











Правозащитники пытались связаться с дежурной частью отделения, чтобы узнать подробности происходящего. Там их заверили, что никому Лию не отдадут.

— Она что, вещь? Она совершеннолетний человек. Нет, мы не знаем таких прецедентов, чтобы совершеннолетних граждан России с Кавказа отдавали родственникам и потом они пропадали. Как ваши Ф. И. О. и номер телефона? От кого мы ее должны защищать? Хорошо, записываем, ей угрожают родители, — сказал защитницам сотрудник МВД по телефону.

Источник MSK1.RU в силовом ведомстве сообщил, что семья чеченцев жила в Подмосковье, но отношения между близкими, как говорили и правозащитники, не ладились. Лия была жертвой домашнего насилия.



— Стандартная история: мама била дочку, папа считал, что она должна быть правильной чеченской девушкой и выйти замуж за чеченца. Она работала, всё было хорошо. Родные ей сказали, что в случае чего увезут в Чечню.



А какое-то время назад Лия познакомилась в Сети с парнем по имени Артем, хотела с ним сбежать.



— Об этом узнали родители и решили увезти ее в Чечню. Объявили в розыск как несовершеннолетнюю. А ей уже 19 лет. В отделе полиции сделали всё, что могли. Вывезли ее вместе с адвокатом в безопасное место, пока родные ждали снаружи, — сообщил источник MSK1.RU.



«Из страха не можем выйти из отделения»

История привлекла внимание СМИ и активистов. После первых новостей о происходящем в ОМВД на Каширском шоссе, туда стянулись десятки человек.

Журналисты успели застать разговор отца Лии с сотрудниками правоохранительных органов. Он уговаривал их отдать дочь и заявлял, что скоро приедут их некие представители, сообщал телеграм-канал «Кровавая барыня».

Позднее журналистов оттеснили, а часть предполагаемых родственников девушки запустили на закрытую территорию автомойки напротив входа в ОМВД. Сотрудники СМИ и неравнодушные москвичи остались ждать за воротами.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











Примерно тогда же в «Марем» сообщили, что адвокату Лии, который находился в ОМВД вместе с ней, полицейские пообещали защитить его клиентку. Хотя изначально, как заявили MSK1.RU в правозащитной организации, местные полицейские планировали отдать Лию семье.

Провокатор из московской администрации Узнать В один момент к журналистам вышел мужчина, представившийся Алексеем Анатольевичем Шерстюгой — помощником Сергея Собянина. Он заверил, что переживать не о чем: вопрос безопасности Лии Заурбековой якобы находится на контроле администрации Москвы. Нашим корреспондентам изначально не удалось найти про него никакой информации в интернете, но наши сомнения укрепились, когда спустя примерно час «помощник Собянина» вдруг побежал в красный (и не очень статусный) автомобиль, а в ответ на расспросы корреспондента внезапно рассмеялся.

Оказалось, что это обычный шутник. Корреспондент MSK1.RU позвонил владелице машины и рассказал о произошедшем, а та пообещала «разобраться».

Корреспондент MSK1.RU попытался поговорить с родственниками Лии, однако на все его вопросы они разводили руками и говорили, что приехали на автомойку, находящуюся в соседнем здании, мыть машины.



Согласно данным «Яндекс Карт», автоцентры, расположенные рядом со зданием ОМВД, на тот момент были закрыты.



Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Примерно в то же время «Марем» выложила видеозапись Лии из отдела МВД. Она сказала, что родители нашли ее через полицию — соврали, что девушка несовершеннолетняя.

— Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских, — сказала Заурбекова. — Из страха пока что не можем выйти из отделения полиции, потому что, если они на глазах у полицейских сейчас вытворяют такое, я не знаю, что мне могут делать за пределами территории.

Источник: «Марем» / T.me

Позднее родственников Лии всё же пустили в отделение. У одного из них при досмотре изъяли пистолет.

Около 23:00 стало известно, что Лию выпустили из отделения. Это подтвердил источник MSK1.RU.

Что было после

К ОМВД Нагатино-Садовники приехали депутаты и правозащитники из ОНК. Они зашли внутрь, а после дали комментарий журналистам.

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что готова взять ситуацию под свой контроль, «чтобы не случилось ситуации, как с [Седой] Сулеймановой».

Член ОНК Александр Ионов подтвердил информацию, что девушка находится в безопасном месте.



— Участок она покинула самостоятельно, без всякого принуждения. Сотрудники полиции ее не выводили. Всё, что она сейчас делает, делает самостоятельно, — сказал Ионов. — И мы никак на эту ситуацию повлиять не можем».



По словам Ионова, Лия не была вывезена, родственники этого не видели.



Секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал, что они проверили отдел полиции и убедились, что Лии там нет. По словам правозащитника, нарушений в отделе не выявлено.



Комментарий правозащитников журналистам Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Комментарий правозащитников журналистам Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Впрочем, предложение Удальцовой опередил советник главы Чечни Адам Делимханов. Он сообщил, что ситуация, произошедшая с Лией Заурбековой, находится под его личным контролем.

По словам Ахмеда Дудаева — министра Чечни по национальным вопросам, 17 мая Адам Делимханов лично встретится с близкими девушки, чтобы выяснить, «кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею».



Адам Делимханов выразил уверенность, что «в ближайшее время ее вернут родственникам», а виновного накажут по закону РФ.

Не было угрозы жизни?

Позднее стало известно, что Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом сообщил член ОНК Александр Ионов. Кроме того, он заявил, что ее жизни изначально ничего не угрожало.

— Главное — понимать, что все живы и что нет никаких острых и пагубных настроений, — написал Ионов. — Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики.



В пятницу, 17 мая, Лия Заурбекова впервые вышла на связь после того, как уехала из России, пытаясь спастись от родственников. По словам Лии Заурбековой, сейчас она находится в безопасном месте и просит ее не искать. Кроме того, она беспокоится за свою жизнь после заявлений чеченских чиновников, которые говорили, что девушку вскоре вернут родственникам.



— Со мной всё хорошо. Я в безопасности. Я прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу привлекает внимание Делимханов (министр Чечни по национальным вопросам. — Прим. ред.). Очень боюсь, что меня начнут искать — найдут и насильно вернут обратно, — рассказала Лия Заурбекова. Прошу оставить меня в покое и не настраивать против меня чеченские власти.



По словам правозащитников из организации «Марем», Лия Заурбекова ушла из дома по собственному желанию. Она не могла терпеть насилие — физическое и психологическое.



— Не могла оставаться там, где ее жизнь держали под постоянным контролем. Мы верим девушкам. Если они просят о помощи — мы помогаем. Мы не сомневаемся в их словах. А вот словам родни, уверяющей, что всё с их дочерьми и женами хорошо, доверяем с трудом. Потому что от хорошей семьи не бегут. В хорошей семье девушкам не грозят убийством, — поделились в правозащитной организации «Марем».



Что говорят родители девушки

Отец Лии Беслан не считает, что в семье над Лией кто-то издевался, он рассказал MSK1.RU, что девушка внезапно пропала. Она ушла из дома и не выходила на связь три дня, из-за чего начали переживать ее родственниики. для крепкого иммунитета!



— Человек ходил на учебу и просто пропал. Вот и всё. Причину нашли, из-за кого она пропала. Всё, какие проблемы. В семье были внутренние разбирательства по семейным традициям. Молодой человек Артем ввел ее в заблуждение. Из-за него Лия подала заявление, чтобы уйти с учебы, куда-то уехать за границу. Знает прекрасно, кто она, откуда ее корни, — заявил в разговоре с MSK1.RU отец Заурбековой.



Беслан также рассказал об опасениях, что его дочь могли завербовать. Он отметил, что вопросом о побеге Лии занимаются «специальные люди».



— С нашей стороны всё было хорошо, всё, что нужно, мы сделали. Вопрос будет решен. Это не проблема. Там разберутся со всем, это уже внутреннее. Справедливость восторжествует, всё должно быть в рамках законов, — сказал Беслан.



«Нет никаких убежищ»

Корреспондент MSK1.RU поговорил с юристами о том, какие законы могли защитить Лию Заурбекову от родственников и что должны были делать правоохранительные органы.



По словам адвоката Даниила Бермана, такое «окружение отделов», которое произошло из-за родственников Лии, — неправомерное с точки зрения закона действие.

— Они могут быть в том числе квалифицированы по административной статье 19.3 (неподчинение требованиям сотрудника полиции) или, например, как мелкое хулиганство, — сказал Берман.



А юрист, который пожелал остаться анонимным, напомнил, что Лия совершеннолетняя, а значит, может перемещаться по стране без каких-либо ограничений, не отпрашиваясь у родственников. Кроме того, если человеку грозит опасность, полицейские должны были помочь девушке тайно покинуть отдел — к примеру, выехать с заднего двора. Юрист предположил, что так они и сделали.

— Проблема в том, что в России не принят закон о защите жертв домашнего насилия. Получается, что везти-то ее и некуда: нет никаких государственных убежищ, где могут укрыться жертвы насилия. Хорошо, что есть правозащитники, которые, судя по всему, могут обеспечить безопасность, — сказал юрист.

