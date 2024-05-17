Анджелина Джоли влюбилась в Воланда: кинодиву заметили на свидании со звездой «Мастера и Маргариты»

О возлюбленных Анжелины Джоли после расставания с Бредом Питтом мало что известно — роковая красотка старательно скрывала от прессы свою жизнь. Одни говорили, что актриса встречается с британским рэпером Акалом, другие уверяли, что звезда сблизилась с актером Джастином Левиным, но всё это были лишь слухи.

