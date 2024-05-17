Анджелина Джоли влюбилась в Воланда: кинодиву заметили на свидании со звездой «Мастера и Маргариты»

О возлюбленных Анжелины Джоли после расставания с Бредом Питтом мало что известно — роковая красотка старательно скрывала от прессы свою жизнь. Одни говорили, что актриса встречается с британским рэпером Акалом, другие уверяли, что звезда сблизилась с актером Джастином Левиным, но всё это были лишь слухи.
Недавно журналисты немецкой газеты Bild узнали, что Джоли инкогнито отправилась в Германию. Ее заметили в одном неприметном индийском ресторане: рядом с красоткой сидел Август Диль — звезда недавней экранизации «Мастера и Маргариты» (18+). После свидания парочка отправилась на прогулку.
Пара познакомилась еще в 2008 году — Август Диль играл в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (18+) вместе с Бредом Питтом. Тогда «мистер и миссис Смит» (18+) еще были вместе, и актриса навещала мужа на съемках.
Анжелина Джоли и Бред Питт официально развелись в 2019 году. У пары есть шестеро детей.