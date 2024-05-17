Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

Кругосветку мечтают совершить многие. Но это дорого и долго — с работы на такой срок не отпустят. А в нашем тесте можно увидеть несколько стран за считаные минуты. Правда, вам придется самим догадаться, на фотографию какого государства вы смотрите. С нас — только подсказки в самых сложных вопросах.
- В Бразилии
- В Китае
- В Испании
- В Черногории
- Танзания
- Австралия
- Зимбабве
- Мадагаскар
- В Северной Македонии
- В Тунисе
- В Румынии
- В Греции
- В США
- В Египте
- В Абхазии
- Во Франции
- Лаос
- Вьетнам
- Индонезия
- Таиланд
- США
- Франция
- ОАЭ
- ЮАР
- Новая Зеландия
- Великобритания
- США
- Австралия
- Китай
- КНДР
- Япония
- Южная Корея
- Португалия
- Италия
- Бразилия
- Мексика
- Сан-Марино
- Андорра
- Люксембург
- Ватикан