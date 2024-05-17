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Развлечения тест Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

С десятым вопросом не справится никто

543
4 комментария
Даже путешественникам со стажем этот тест покажется непростым

Кругосветку мечтают совершить многие. Но это дорого и долго — с работы на такой срок не отпустят. А в нашем тесте можно увидеть несколько стран за считаные минуты. Правда, вам придется самим догадаться, на фотографию какого государства вы смотрите. С нас — только подсказки в самых сложных вопросах.

ТЕСТ
1 / 10
В какой стране можно найти этот уединенный монастырь?
  • В Бразилии
  • В Китае
  • В Испании
  • В Черногории
2 / 10
Снова горы, но растительность совсем не такая густая. Откуда фото?
  • Танзания
  • Австралия
  • Зимбабве
  • Мадагаскар
3 / 10
Туристы бродят по старой крепости. Есть предположения, где это происходит?
  • В Северной Македонии
  • В Тунисе
  • В Румынии
  • В Греции
4 / 10
Это что, вилла Элвиса Пресли? Где стоит такой красивый особняк?
  • В США
  • В Египте
  • В Абхазии
  • Во Франции
5 / 10
А это, кажется, Юго-Восточная Азия. Но какое именно государство?
  • Лаос
  • Вьетнам
  • Индонезия
  • Таиланд
6 / 10
Лас-Вегас? Канны?
  • США
  • Франция
  • ОАЭ
  • ЮАР
7 / 10
Хотите сказать, вы и это отгадаете?
  • Новая Зеландия
  • Великобритания
  • США
  • Австралия
8 / 10
Снова Азия! Какая страна теперь?
  • Китай
  • КНДР
  • Япония
  • Южная Корея
9 / 10
Эту страну тяжело не узнать. Мы верим, что вы не ошибетесь.
  • Португалия
  • Италия
  • Бразилия
  • Мексика
10 / 10
Последний и самый сложный вопрос. Даем подсказку: это карликовое государство.
  • Сан-Марино
  • Андорра
  • Люксембург
  • Ватикан

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