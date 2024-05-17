Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

Кругосветку мечтают совершить многие. Но это дорого и долго — с работы на такой срок не отпустят. А в нашем тесте можно увидеть несколько стран за считаные минуты. Правда, вам придется самим догадаться, на фотографию какого государства вы смотрите. С нас — только подсказки в самых сложных вопросах.