«Ничего не будем объяснять»: Ольга Бузова поцеловалась с другим на глазах у бывшего — смотрим на реакцию Давы

Кадры поцелуя опубликовали в телеграм-канале телеканала ТНТ. Источник: Телеканал ТНТ, телеграм











Ольга Бузова поцеловалась с актером Тимуром Батрутдиновым на известном шоу. Это произошло на глазах у бывшего возлюбленного певицы — блогера из Новосибирска Давы (Давид Манукян).



Кадры поцелуя опубликовали в телеграм-канале телеканала ТНТ. Предположительно, в нем разместили отрывок сценки из телевизионного проекта «Лига городов» (16+).



— Ничего не будем объяснять! — указано в сообщении телеканала.

Кадры опубликовали в Сети Источник: Телеканал ТНТ, телеграм

На видео можно заметить, как двое поцеловались под крики зрителей, прикрывая лица руками. Камеры сняли реакцию нескольких известных артистов, в том числе Давы — на кадрах видно, что он улыбается.



«Лига городов» — телевизионный юмористический проект, в котором команды соревнуются за звание чемпиона сезона. В телеграм-канале шоу сказано, что главный приз проекта — 10 миллионов рублей. Ольга Бузова стала специальной гостей финала программы.

