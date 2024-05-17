«Ничего не будем объяснять»: Ольга Бузова поцеловалась с другим на глазах у бывшего — смотрим на реакцию Давы

Ольга Бузова поцеловалась с актером Тимуром Батрутдиновым на известном шоу. Это произошло на глазах у бывшего возлюбленного певицы — блогера из Новосибирска Давы (Давид Манукян).
Кадры поцелуя опубликовали в телеграм-канале телеканала ТНТ. Предположительно, в нем разместили отрывок сценки из телевизионного проекта «Лига городов» (16+).
— Ничего не будем объяснять! — указано в сообщении телеканала.
На видео можно заметить, как двое поцеловались под крики зрителей, прикрывая лица руками. Камеры сняли реакцию нескольких известных артистов, в том числе Давы — на кадрах видно, что он улыбается.
«Лига городов» — телевизионный юмористический проект, в котором команды соревнуются за звание чемпиона сезона. В телеграм-канале шоу сказано, что главный приз проекта — 10 миллионов рублей. Ольга Бузова стала специальной гостей финала программы.
Ранее блогер Дава устроил неожиданную исповедь на шоу перед Ольгой Бузовой. Он заявил, что последние годы проживал жизнь чужого человека.