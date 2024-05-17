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Развлечения «Ничего не будем объяснять»: Ольга Бузова поцеловалась с другим на глазах у бывшего — смотрим на реакцию Давы

«Ничего не будем объяснять»: Ольга Бузова поцеловалась с другим на глазах у бывшего — смотрим на реакцию Давы

В Сети опубликовали кадры поцелуя

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Кадры поцелуя опубликовали в телеграм-канале телеканала ТНТ.

Ольга Бузова поцеловалась с актером Тимуром Батрутдиновым на известном шоу. Это произошло на глазах у бывшего возлюбленного певицы — блогера из Новосибирска Давы (Давид Манукян).

Кадры поцелуя опубликовали в телеграм-канале телеканала ТНТ. Предположительно, в нем разместили отрывок сценки из телевизионного проекта «Лига городов» (16+).

— Ничего не будем объяснять! — указано в сообщении телеканала.

Кадры опубликовали в Сети

На видео можно заметить, как двое поцеловались под крики зрителей, прикрывая лица руками. Камеры сняли реакцию нескольких известных артистов, в том числе Давы — на кадрах видно, что он улыбается.

«Лига городов» — телевизионный юмористический проект, в котором команды соревнуются за звание чемпиона сезона. В телеграм-канале шоу сказано, что главный приз проекта — 10 миллионов рублей. Ольга Бузова стала специальной гостей финала программы.

Ранее блогер Дава устроил неожиданную исповедь на шоу перед Ольгой Бузовой. Он заявил, что последние годы проживал жизнь чужого человека.

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