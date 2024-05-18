Чеченка Лия Заурбекова вышла на связь после бегства из России, над морем сбили сотню дронов. Новости 17 мая

Главные новости сегодняшнего дня Источник: Минобороны РФ / T.me; Контекст / T.me











В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 17 мая.



Российские регионы атаковали более ста дронов

За ночь с 16 на 17 мая Россию атаковали больше ста беспилотников. Минобороны РФ заявило, что за ночь в акватории Черного моря и над Крымом уничтожили и перехватили 51 дрон, еще 44 ликвидировали над Краснодарским краем. Также шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и один — над Курской.



Севастополь из-за падения обломков дронов на подстанцию «Севастополь» частично остался без света, заявил губернатор Михаил Развожаев, добавив, что никто не пострадал. Восстановительные работы займут около суток.



В Туапсе из-за атаки БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. В телеграм-канале оперштаба Краснодарского края подчеркнули, что никто не пострадал.



В Белгородской области атака беспилотников унесла жизни двух человек, написал глава региона Вячеслав Гладков. Еще двое получили ранения.



Сбежавшая из Чечни девушка уехала из России

Девушка, которую родственники из Чечни пытались забрать из московского отделения полиции, покинула страну. Об этом заявил член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.



— В данной истории важно понимать, что это конфликт внутри семьи и право на личную жизнь защищено Конституцией, равно как и право на свободу действий. <...> Слава Богу, что все живы и нет никаких острых и пагубных настроений, — написал Ионов.



Позже отъезд девушки подтвердил ее адвокат Наталия Тихонова, отметив, что в целях безопасности никакие подробности не распространяются.



Ближе к вечеру сама Лия Заурбекова вышла на связь. Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что находится в безопасности.



— Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти, — добавила Лия.



Футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Об этом заявили нидерландские СМИ.



Спортсмена арестовали в марте 2024 года, когда «Спартак» приехал в ОАЭ на зимние сборы. Футболиста задержали по требованию прокуратуры Нидерландов: на родине мужчину приговорили к сроку за контрабанду наркотиков и поножовщину с двоюродным братом.



Сейчас Квинси Промес не может покинуть страну — футболист ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Голландию. Если спортсмен вернется на родину, он отправится за решетку.



Владимир Путин прокомментировал наступление в Харьковской области

Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин прокомментировал наступление Российской армии на харьковском направлении. Президент России заявил, что в происходящем виновата Украина.



— Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, — заявил Путин. — Там же гражданские люди гибнут, всё же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, то мы будем вынуждены создать зону безопасности, санитарную зону. Мы это и делаем.



Владимир Путин также подчеркнул, что на сегодняшний день планов захватывать сам Харьков у Российской армии нет.



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