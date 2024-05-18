«Вода бьет фонтаном»: дорога на Гусинобродском шоссе ушла под воду из-за прорыва трубы — видео

В Новосибирске днем 18 мая прорвало трубу в Дзержинском районе. Как сообщил читатель НГС Антон, коммунальная авария произошла на Гусинобродском шоссе, 20.
— Прорвало трубу, дорогу полностью затопило. Вода бьет фонтаном, — пояснил мужчина.
Как отметил сибиряк, из-за прорыва трубы, на дороге образовалась пробка в обе стороны.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службе СГК за комментарием по ситуации. В компании пояснили, что уточняют информацию.
Ранее трубу прорвало на Бердском шоссе перед перекрестком с улицей Русской.
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— Дефект на теплосети обнаружен во время гидравлических испытаний. Сейчас трубопровод отключен, пострадавших нет, — сообщили в СГК.