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Происшествия «Вода бьет фонтаном»: дорога на Гусинобродском шоссе ушла под воду из-за прорыва трубы — видео

«Вода бьет фонтаном»: дорога на Гусинобродском шоссе ушла под воду из-за прорыва трубы — видео

Из-за коммунальной аварии на дороге возникла пробка

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Как сообщил читатель, прорыв произошел в районе ТЦ «Континент»

В Новосибирске днем 18 мая прорвало трубу в Дзержинском районе. Как сообщил читатель НГС Антон, коммунальная авария произошла на Гусинобродском шоссе, 20.

— Прорвало трубу, дорогу полностью затопило. Вода бьет фонтаном, — пояснил мужчина.

Как отметил сибиряк, из-за прорыва трубы, на дороге образовалась пробка в обе стороны.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службе СГК за комментарием по ситуации. В компании пояснили, что уточняют информацию.

Ранее трубу прорвало на Бердском шоссе перед перекрестком с улицей Русской.

Обновлено:

— Дефект на теплосети обнаружен во время гидравлических испытаний. Сейчас трубопровод отключен, пострадавших нет, — сообщили в СГК.

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