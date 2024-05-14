Эффектный гейзер: на Бердском шоссе прорвало трубу — видео с фонтаном

В Новосибирске прорвало трубу на Бердском шоссе перед перекрестком с улицей Русской. Видео гейзера опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Прорыв трубы с эффектным выбросом воды в небо, — охарактеризовали происходящее в телеграм-канале.
Редакция НГС обратилась за комментариями в СГК.
Сегодня Сибирская генерирующая компания подготовила карту отключений горячей воды в Новосибирске этим летом — испытания теплосетей официально начнутся с 15 мая. Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды.
Отопительный сезон в Новосибирске закончился 13 мая.