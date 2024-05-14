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Эффектный гейзер забил на Бердском шоссе

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Происшествия Эффектный гейзер: на Бердском шоссе прорвало трубу — видео с фонтаном

Эффектный гейзер: на Бердском шоссе прорвало трубу — видео с фонтаном

Рабочие уже на месте прорыва

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14 комментариев
Начало теплоиспытаний в городе назначено на завтра

В Новосибирске прорвало трубу на Бердском шоссе перед перекрестком с улицей Русской. Видео гейзера опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Прорыв трубы с эффектным выбросом воды в небо, — охарактеризовали происходящее в телеграм-канале.

Редакция НГС обратилась за комментариями в СГК.

Сегодня Сибирская генерирующая компания подготовила карту отключений горячей воды в Новосибирске этим летом — испытания теплосетей официально начнутся с 15 мая. Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды.

Отопительный сезон в Новосибирске закончился 13 мая.

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Прорыв трубы Гейзер Фонтан воды Бердское шоссе
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