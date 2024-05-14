СГК опубликовала график отключений горячей воды в Новосибирске на все лето — ищите свой дом на карте

Сибирская генерирующая компания подготовила карту отключений горячей воды в Новосибирске этим летом. Работы проведут в несколько этапов.
Смотрите на интерактивной карте, когда без воды останется ваш дом.
На сайте СГК указано, что во время испытаний на теплосетях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность граждан просят сообщать по телефону колл-центра НТСК (383) 289–01–45, или в единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051.
Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды. Первый начнется 15 мая, под отключения попадут дома в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах. НГС публиковал полный список.
Отопительный сезон в Новосибирске закончился 13 мая.