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Мой дом СГК опубликовала график отключений горячей воды в Новосибирске на все лето — ищите свой дом на карте

СГК опубликовала график отключений горячей воды в Новосибирске на все лето — ищите свой дом на карте

Испытания начнутся 15 мая

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23 комментария
Постоять под теплым душем, во время испытаний получится, если у вас есть водонагреватель

Сибирская генерирующая компания подготовила карту отключений горячей воды в Новосибирске этим летом. Работы проведут в несколько этапов.

Смотрите на интерактивной карте, когда без воды останется ваш дом.

На сайте СГК указано, что во время испытаний на теплосетях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность граждан просят сообщать по телефону колл-центра НТСК (383) 289–01–45, или в единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051.

Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды. Первый начнется 15 мая, под отключения попадут дома в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах. НГС публиковал полный список.

Отопительный сезон в Новосибирске закончился 13 мая.

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