Сезон отключения горячей воды начинается в Новосибирске — какие улицы останутся без нее первыми

Всего запланировано 13 этапов испытаний Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Гидравлические испытания на теплосетях в Новосибирске планируют провести с 15 мая по 12 августа. Всего запланировано 13 этапов. Точные сроки станут известны позже. Пока СГК опубликовала график первых трех этапов.



На левом берегу, в зоне работы ТЭЦ-3 отключения пройдут с 15 по 24 мая.

Горячей воды в Кировском районе не будет по улицам: Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Саввы Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда (м-н Бугринская роща), ЖК «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ЖК «Матрёшкин двор», Северный проезд.

В Ленинском районе горячей воды не будет на улицах: Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Тихвинская, Станиславского (от пл. Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева (от Немировича-Данченко до Титова), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейная до Ватутина).



В зоне работы ТЭЦ-4 отключения пройдут с 15 по 28 мая.

Горячей воды в Калининском районе не будет на улицах: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.



На правом берегу под отключения попадают два района: Октябрьский и Первомайский. Здесь не будет горячей воды с 15 по 28 мая.



В Октябрьском районе под отключения попадают улицы: Волочаевская, Татьяны Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.



В Первомайском районе — 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

