В Новосибирске закончился отопительный сезон

В Новосибирске установились положительные температуры Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Новосибирске сегодня, 13 мая, завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



Власти уточнили, что отопительный период должен заканчиваться после того, как среднесуточная температура пять дней составляла +8 градусов и выше.



— Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о завершении отопительного периода с 13 мая 2024-го, — рассказали в городской администрации.



В 2023 году отопительный сезон закончился 10 мая, в 2022-м — 11 мая.

С 15 мая начнутся испытания на теплосетях. Для этого в несколько этапов проведут отключения горячей воды. «Сибирская генерирующая компания» назвала улицы, которые отключат первыми.