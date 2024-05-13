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Мой дом В Новосибирске закончился отопительный сезон

В Новосибирске закончился отопительный сезон

Постановление подписал мэр

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В Новосибирске установились положительные температуры

В Новосибирске сегодня, 13 мая, завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Власти уточнили, что отопительный период должен заканчиваться после того, как среднесуточная температура пять дней составляла +8 градусов и выше.

— Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о завершении отопительного периода с 13 мая 2024-го, — рассказали в городской администрации.

В 2023 году отопительный сезон закончился 10 мая, в 2022-м — 11 мая.

С 15 мая начнутся испытания на теплосетях. Для этого в несколько этапов проведут отключения горячей воды. «Сибирская генерирующая компания» назвала улицы, которые отключат первыми.

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Отопительный сезон Отопление Отключение горячей воды Мэрия Новосибирска
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