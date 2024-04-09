Ждать до мая? НГС сравнил даты окончания отопительного сезона в Новосибирске — показываем на одной картинке

В Новосибирск пришла весна Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В Новосибирске началось потепление. Погода остается изменчивой, но уже понятно, что сильных морозов в городе ждать не стоит. При этом пока неизвестно, когда закончится отопительный сезон. НГС сравнил даты прекращения подачи тепла за последние пять лет. Показываем в одной картинке, когда можно этого ждать.



Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В 2023 году отопительный сезон закончился 10 мая. На следующий день начались испытания теплосетей на максимальную температуру. Годом раньше подачу тепла в дома прекратили 11 мая, в 2021 году сезон завершился 8 мая.



Рекордным стал 2020 год. Тогда летняя температура на улице установилась уже в середине весны, и отопительный сезон закончили 23 апреля. В 2019 году батареи начали остывать 10 мая.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» НГС объяснили, что у новосибирцев есть возможность отключить дом от тепла до окончания отопительного сезона. Если собственники всех квартир на это согласны, то они могут сообщить о решении в управляющую компанию. После этого она подаст заявку на отключение в СГК.

Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней продержится на уровне в +8 градсов.

В Новосибирске на этой неделе ожидается потепление до +11 градусов днем, но потом температура опустится до +1 градуса. Подробный прогноз составили синоптики.

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