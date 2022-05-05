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СрочноЗаканчивается отопительный сезон
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Анатолий Локоть подписал документ об окончании отопительного сезона в Новосибирске

Температура воздуха позволяет это сделать

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После окончания отопительного сезона начнутся испытания теплосетей

После окончания отопительного сезона начнутся испытания теплосетей

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Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая. Решение об этом принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске с 11 мая. Полностью соответствует температурный режим, устанавливается теплая погода, — заявил глава города во время пресс-конференции 5 мая.

Анатолий Локоть добавил, что после окончания отопительного сезона начнутся испытания теплосетей. Их проведут для того, чтобы выявить дефекты и устранить их.

Как ранее сообщили в Новосибирском гидрометцентре, в конце этой недели в город придет похолодание. По словам синоптиков, оно продлится недолго.

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