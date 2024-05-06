«Выбежала из-за припаркованной машины»: на видео попало, как Mercedes сбил ребенка в Новосибирске

На видео попал момент, как Mercedes-Benz сбил четырехлетнюю девочку. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла утром 6 мая на Шевченко, 11.
— 44-летний водитель за рулем Mercedes-Benz ехал по дворовой территории и на Шевченко, 11 совершила наезд на девочку, который выехал на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, — пояснили в инспекции.
В результате аварии ребенка с травмами увезли в больницу. На месте работает наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаются.
Ранее два 16-летних подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Новосибирской области.