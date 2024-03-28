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Когда закончится отопительный сезон

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Город В мэрии Новосибирска объяснили, когда закончится отопительный сезон

В мэрии Новосибирска объяснили, когда закончится отопительный сезон

В прошлом году батареи стали холодными 10 мая

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Пока точная дата не определена

В мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон в городе закончится, только когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет +8 градусов.

— Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем этого периода, — ответили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска. — При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. В настоящее время дата завершения отопительного периода в городе Новосибирске не определена.

При департаменте энергетики и ЖКХ мэрии для определения этой даты будет создана рабочая группа.

В 2023 году отопительный сезон в Новосибирске закончился 10 мая. И через неделю начались гидравлические испытания.

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