В мэрии Новосибирска объяснили, когда закончится отопительный сезон

В мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон в городе закончится, только когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет +8 градусов.
— Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем этого периода, — ответили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска. — При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. В настоящее время дата завершения отопительного периода в городе Новосибирске не определена.
При департаменте энергетики и ЖКХ мэрии для определения этой даты будет создана рабочая группа.
В 2023 году отопительный сезон в Новосибирске закончился 10 мая. И через неделю начались гидравлические испытания.