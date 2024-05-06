Новосибирцы продолжают записывать детей в первый класс — подано более 15 тысяч заявлений

С 1 апреля в Новосибирске родители будущих школьников подали 15401 заявление в первый класс. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев. Это произошло 6 мая на оперативном совещании при губернаторе региона Андрее Травникове.
— На этот период в 2023 году было 14 811 [заявлений], — отметил Кудрявцев.
По данным на 15 апреля сообщалось, что за неделю родители записали в первый класс 10 тысяч детей — больше половины из них подали заявление через «Госуслуги». 1 апреля в школе № 217 в Кировском районе Новосибирска собралась очередь для записи детей в первый класс.
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