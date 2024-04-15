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Образование За неделю почти 10 тысяч человек: в Новосибирске продолжают записывать детей в первый класс

За неделю почти 10 тысяч человек: в Новосибирске продолжают записывать детей в первый класс

Родители в основном подают заявления через госуслуги

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Запись в школы началась 1 апреля

За прошедщую неделю в Новосибирске родители записали в первый класс 10 тысяч детей, более половины родителей подали заявление через госуслуги. Об этом на оперативном совещании 15 апреля рассказал врио мэра Олег Клемешов.

— В первый класс продолжается запись, за неделю записались почти 10 тысяч детей. Всего 20730 человек. Более 16,5 тысячи человек записались через госуслуги, остальные — лично, — сообщил врио мэра Олег Клемешов.

1 апреля в Кировском районе Новосибирска в школе № 217 собралась очередь для записи детей в первый класс. В очередь родители записывались заранее и утром в холле учреждения собралось больше 200 человек. Школа № 217 одна из самых переполненных в Новосибирске, в прошлом году там сформировали 14 первых классов.

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Школа Первый класс Врио мэра Олег Клемешов Дети Школьник Ученик
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