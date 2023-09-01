Названа переполненная новосибирская школа, в которой есть 1 «Р» класс. Сколько там учеников?

Проектная вместимость школы №216 составляет 1100 человек, но в этом году там будет учиться 3880 детей. В школе №215 и 217 при такой же проектной наполняемости — 3537 и 3202 человека соответственно.



Так же в список переполненных попала школа №211 на Родниках (обучается 2854 человека, проектом предусмотрено 1000) и школа №196 на Северо-Чемском. Один из ее корпусов предусмотрен для обучения 750 человек, но в этом году туда пойдет 1296 человек, другой — при вместимости в 550 человек примет 1238 школьников.

