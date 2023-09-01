Названа переполненная новосибирская школа, в которой есть 1 «Р» класс. Сколько там учеников?

Три новосибирские школы оказались самыми популярными у первоклассников — туда подали больше всего заявлений о зачислении. Это школа №215 в микрорайоне «Чистая слобода», школа №216 на Плющихинском жилмассиве и школа №217 в микрорайоне «Матрешкин Двор».
— Наибольшее количество первых классов сформировано в МАОУ СОШ №215 —15 первых классов, в МАОУ СОШ №216 — 14 первых классов, в МБОУ СОШ №217 — 14 первых классов. В МАОУ СОШ № 215 буква «Р» использована для обозначения литеры 1 класса, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.
Проектная вместимость школы №216 составляет 1100 человек, но в этом году там будет учиться 3880 детей. В школе №215 и 217 при такой же проектной наполняемости — 3537 и 3202 человека соответственно.
Так же в список переполненных попала школа №211 на Родниках (обучается 2854 человека, проектом предусмотрено 1000) и школа №196 на Северо-Чемском. Один из ее корпусов предусмотрен для обучения 750 человек, но в этом году туда пойдет 1296 человек, другой — при вместимости в 550 человек примет 1238 школьников.
НГС отправил запросы застройщикам микрорайонов по ситуации со школами.
Сегодня мы ведем онлайн-трансляцию, посвященную 1 Сентября и школьным линейкам. В прошлом году мы побывали в школе №216 на Плющихинском жилмассиве — вот как устроена жизнь одной из самых переполненных школ Новосибирска.