Самая большая школа. Как учатся на Плющихе, где есть 14 первых классов, 180 камер наблюдения и 37-летний директор
216-я школа переполнена уже не первый год. Учиться здесь хотят многие, но некоторым семьям приходится отказывать
В огромном Плющихинском жилмассиве совсем не хватает школ. Поэтому, когда в 2019 году на улице Виталия Потылицына заработало большое общеобразовательное учреждение на 1100 человек, его быстро заполнили дети. Спустя три года в
О торжественной линейке 1 Сентября и о том, как всё устроено в большой школе, мы сняли видео.
Линейка с квадрокоптером и вынос флага
Залитый солнцем дворик перед кирпичным зданием школы
За час до линейки к школе начинают медленно стекаться сонные первоклашки в сопровождении радостных родителей. Тут и там мелькают цветы, шарики и синие шевроны
— Ну что лицо скуксил? Посмотрите на него! — негодует одна из мам, фотографируя рыжеволосого сына, который щурится на солнце и отказывается улыбаться.
Первоклассников в этом году, как и в прошлом, набралось 504 человека. Это 14 классов, по 36 учеников в каждом. Такое внушительное количество детей ни работников школы на Плющихе, ни самих родителей уже, кажется, не смущает, хотя таблички с указанием классов — 1-й «О» или 1-й «Р» — выглядят действительно несколько непривычно.
— Что, много людей? — спрашивает директор школы Александр Ситников. — В прошлом году, когда пандемия была, нам пришлось 14 линеек проводить, представляете? Каждому первому классу по отдельности. Я ведь и речи никакие специально не готовил. Все 14 раз импровизировал, поэтому речи на линейке у меня были разные.
В этом году, рассказывает он, линеек будет 4, на каждой примерно 900 человек. Всего же в школе учатся 3510 человек, и это гораздо больше проектной мощности.
— У нас здесь, знаете, почти что Бердск! 55 тысяч человек на массиве живут, говорят. А школа одна, вот как так? — жалуется одна из гардеробщиц.
Она наблюдает за линейкой, сидя в здании школы. В школьном дворике стало совсем многолюдно — посмотреть на праздничное открытие учебного года сюда пришли целыми семьями. Особенно выделяются семьи приезжих из Средней Азии. По словам директора, примерно каждый
— Доброе, вроде бы солнечное, но уже осеннее утро! Это праздник, мы приветствуем первоклассников, которые входят в нашу большую школу, где их ждет, как минимум, 9 лет этого долгого полета, — напутствует Александр Сергеевич, стоя перед толпой школьников и родителей.
В этом году первый звонок в школе решили дать необычным образом. Вместо привычного выхода старшеклассника с первоклассницей на плечах здесь использовали квадрокоптер — и надо сказать, это очень впечатлило школьников, особенно первоклашек.
Сразу после звонка первые классы отправились в школьные кабинеты. Чтобы дети не запутались, их сопровождали старшеклассники. На то, чтобы объявить каждый из 14 первых классов и затем проводить аплодисментами в здание школы, уходит по меньшей мере минут 15.
— Эх, на всех старшеклассников не хватит. Надо было
Первоклашек действительно гораздо больше, чем десятиклассников или одиннадцатиклассников. Но маленьких школьников, кажется, это не особо беспокоит — они держатся за руки и семенят за учителем на свой первый в жизни урок.
180 камер видеонаблюдения и один 37-летний директор — как устроена школа
Александр Сергеевич ведет нас в свой кабинет на третьем этаже. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть пост охраны. Никого, кроме учеников и учителей, в школу не пускают. В первый год, как признается директор, сложности периодически возникали с родителями — они никак не могли понять, почему не могут зайти в здание:
— Многие обижались. Но ничего, воспитали. Родители заранее договариваются с учителем по времени, записываются, приходят, личность подтверждают. Просто так не зайти.
Кроме поста охраны в школе установлены 180 камер видеонаблюдения. По словам Александра Сергеевича, еще на этапе открытия школы было понимание, что большому учреждению потребуется больше камер.
Александру Сергеевичу 37 лет. Он признается, что никогда не думал стать учителем, но всегда тянулся к гуманитарным наукам.
— Я пошел в НГТУ, но не получилось. Как-то за пацанами из класса пошел на физику, хотя никогда ее не любил, в чем и убедился. Потом пошел на исторический факультет нашего педагогического университета. Даже учась там, я не думал, что пойду в педагоги, потому что по ночам работал в торговле кем-то вроде грузчика. А потом вдруг озарение пришло, когда летнюю педагогическую практику проходил в лагере «Электрон». Я пришел и понял, что дети — это мое. Мне понравилось, что я получаю от них такую искреннюю обратную связь. Я там 10 сезонов отработал. И вот когда кризис 2008 года наступил, я понял, что в торговле — это не про человек человеку, а про человек человеку волк и так далее, — делится он.
В 2008 году он устроился работать сразу в две школы на 6 дней в неделю, а спустя 7 лет впервые возглавил школу — на улице Владимировской. Еще через несколько лет он сам подал ходатайство, чтобы руководить новой, только строящейся школой в Плющихе.
По словам директора, Плющиха — хоть и отдаленный район со своими проблемами, но его он не испугал:
— Как-то у нас таких вот прямо банд, каких-то таких хулиганов, которые бы пакостили везде всюду, нет. Парадоксально, казалось бы, такой, ну все-таки сложный массив, да? Но я могу сказать, у меня там, в Нахаловке, были клиенты гораздо поинтереснее, чем здесь. Но в случае чего я, конечно, вызываю к себе детей. Говорю с ними, можно сказать, по-отечески.
Для 216-й школы он сам набирал состав педагогов. Сейчас в учреждении 130 учителей — это не всегда педагоги с огромным опытом. Сам директор признаётся, что скорее отдаст предпочтение молодому и амбициозному учителю, чем опытному, но выгоревшему. В прошлом году обучать третьеклассников английскому языку в СОШ
— Точно за родителей не могу сказать, но предполагаю, что скепсис какой-то был в отношении меня. Вот во время первых собраний чувствовалось, что, когда заходишь в класс, у родителей какое-то непонимание в глазах. Вроде как, что тут ученик забыл? А потом уже когда меня представляют, они начинают так переглядываться, но с пониманием относятся, — улыбается молодой учитель. — Я думаю, больше скепсис к знаниям. К тому, а может ли такой педагог чему-то научить моего ребенка? Но тут важно показать, причем показать больше на примере знаний их ребенка, всё то, что я могу.
Как школа пережила ковидные времена
Александр Сергеевич охотно перечисляет все заслуги школы. Учреждение удалось перевести на пятидневку, сохранив выходные под секции допобразования. Всего в
Есть и минусы: кружки настолько популярны у школьников, что запись в некоторые из них заполняется буквально за день.
— Сложно все перечислять. Мы из года в год стараемся охранять расписание, но еще и дополнять его. Вот бокс — да, какой-то там модельный бизнес тоже. Ну это всё пользуется спросом, я уверен, что если мы откроем кружок по маникюру, педикюру и парикмахерскому искусству, то очень много желающих на него придет. Причем, если скажем с шести лет, придут с шести лет, — смеется он.
В пандемийные годы, впрочем, школе пришлось серьезно перестраивать не только расписание, но и работу вообще. Директор рассказывает, что тогда они даже провели свой первый стрим в YouTube, о чем оповестили родителей и попросили их задонатить (пожертвовать средства. — Прим.ред.) на покупку специальных масок с клапанами.
— Получилось задонатить 15 тысяч. Нас, правда, потом заблокировали, подумали, вероятно, что это кошелек какого-то наркокурьера, раз мелкие суммы падали. Но ничего, потом разблокировали, обо всех средствах отчитались. Неплохо мы тогда закупили масок, — добавляет он.
Что-то из приемов, испытанных в «темные», как говорит Александр Сергеевич, времена, школа взяла на вооружение и сейчас. Планерки и собрания, например, по словам директора, стараются здесь проводить онлайн. Так же порой бывает и с собраниями.
— Коллектив у меня очень стабилен. Почему? Потому что учителя чувствуют уважение со стороны администрации. Я каждого из них защищаю перед любым родителем, и они это понимают. И родители тоже знают, что у нас нельзя выбирать учителей, нельзя менять учителей как вот в магазине: этот не нравится, а этот нравится. И мы всегда говорим родителям, что молодым учителям, которые приходят в профессию, сложно, но мы им помогаем, и в этом нужно иметь терпение. Опытными учителями не рождаются. Опыт нарабатывается, тем более в нашей необычной школе, где 36 детей в каждом классе. Учителя, которые прошли нашу школу, они уже ничего не боятся, — объясняет он.
Сейчас Александр Сергеевич надеется на открытие еще одной школы в микрорайоне. Если с поиском новых учителей к 1 сентября ему удалось решить вопрос и найти классных руководителей для всех классов («особо опытные у нас не боятся и берут даже по два класса»), то вопрос поиска места для обучения детей с Плющихи по-прежнему актуален.
Новое учреждение должны построить к 2023 году. От