Самая большая школа. Как учатся на Плющихе, где есть 14 первых классов, 180 камер наблюдения и 37-летний директор

— Сложно все перечислять. Мы из года в год стараемся охранять расписание, но еще и дополнять его. Вот бокс — да, какой-то там модельный бизнес тоже. Ну это всё пользуется спросом, я уверен, что если мы откроем кружок по маникюру, педикюру и парикмахерскому искусству, то очень много желающих на него придет. Причем, если скажем с шести лет, придут с шести лет, — смеется он.



В пандемийные годы, впрочем, школе пришлось серьезно перестраивать не только расписание, но и работу вообще. Директор рассказывает, что тогда они даже провели свой первый стрим в YouTube, о чем оповестили родителей и попросили их задонатить (пожертвовать средства. — Прим.ред.) на покупку специальных масок с клапанами.



— Получилось задонатить 15 тысяч. Нас, правда, потом заблокировали, подумали, вероятно, что это кошелек какого-то наркокурьера, раз мелкие суммы падали. Но ничего, потом разблокировали, обо всех средствах отчитались. Неплохо мы тогда закупили масок, — добавляет он.