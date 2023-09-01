Бантики, цветочки и торжественные линейки: как в Новосибирске проходит День знаний — онлайн-трансляция

Если вы всё еще думаете, что надеть на День знаний, то мы подготовили для вас материал с советами. Мы поговорили со стилистом и тренд-аналитиком Мариной Воробьевой — эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры стильных образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.