Бантики, цветочки и торжественные линейки: как в Новосибирске проходит День знаний — онлайн-трансляция

Читательница НГС показала розу к 1 Сентября.
— Я флорист от бога, — пошутила создательница букета.
По мнению ведущей онлайна, розочка получилась очаровательной. Присылайте свои букеты и вы:
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Если вы всё еще думаете, что надеть на День знаний, то мы подготовили для вас материал с советами. Мы поговорили со стилистом и тренд-аналитиком Мариной Воробьевой — эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры стильных образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.
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Сегодня обещают теплый день. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, 1 сентября в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер южный
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Школы пока только готовятся к праздничным линейкам. Вот, например, как украшена гимназия
— А ученики первой смены классов среднего звена уже приступили к занятиям — в 08:30 начались классные часы, — рассказала читательница НГС.
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