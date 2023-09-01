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Онлайн-трансляция

Бантики, цветочки и торжественные линейки: как в Новосибирске проходит День знаний — онлайн-трансляция

Корреспонденты НГС поехали в разные школы города на линейки

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По улицам Новосибирска пошли нарядные ученики, с букетами и в бантиках. Сегодня в школах проходят торжественные линейки в честь Дня знаний. НГС начал праздничную онлайн-трансляцию на 1 Сентября.

Елизавета Шаталова

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Читательница НГС показала розу к 1 Сентября.

— Я флорист от бога, — пошутила создательница букета.

По мнению ведущей онлайна, розочка получилась очаровательной. Присылайте свои букеты и вы: 8 923 157-00-00 (WhatsApp).

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Елизавета Шаталова

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Если вы всё еще думаете, что надеть на День знаний, то мы подготовили для вас материал с советами. Мы поговорили со стилистом и тренд-аналитиком Мариной Воробьевой — эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры стильных образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.

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Елизавета Шаталова

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Сегодня обещают теплый день. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, 1 сентября в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер южный 5–10 м/с. Температура воздуха +16... +18 градусов.

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Елизавета Шаталова

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Елизавета Шаталова

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Первая линейка начнется в 10 утра

Первая линейка начнется в 10 утра

Школы пока только готовятся к праздничным линейкам. Вот, например, как украшена гимназия № 10.

— А ученики первой смены классов среднего звена уже приступили к занятиям — в 08:30 начались классные часы, — рассказала читательница НГС.

В гимназии пройдет несколько линеек 

В гимназии пройдет несколько линеек 

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ШколаДень знаний1 СентябряНовосибирск
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