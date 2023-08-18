Дресс-код — 1 сентября: что надеть мамам, папам и учителям на первый звонок — советы стилиста

1 сентября — важный день для школьников и их родителей, особенно для первоклашек и выпускников. Хочется запомнить трогательные моменты, сделать красивые фотографии на память, на которых все члены семьи будут выглядеть красиво и гармонично. Если вам важен «фэмили лук» — спланируйте образы заранее.

Прежде всего эксперт Марина Воробьева обращает внимание на то, что 1 сентября — деловое мероприятие со своим дресс-кодом. Даже если для родителей правила не прописаны, следует соблюдать уместность. Мамам и учительницам стилист рекомендует отказаться от слишком ярких кричащих принтов, платьев и юбок длины мини, откровенных облегающих нарядов, глубокой зоны декольте — не стоит соревноваться в молодости со старшеклассницами.