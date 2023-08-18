Дресс-код — 1 сентября: что надеть мамам, папам и учителям на первый звонок — советы стилиста

Каждый раз перед линейкой в честь 1 сентября перед учителями, мамами, да и папами тоже встает вопрос: а что надеть? Во-первых, хочется выглядеть уместно, подчеркнуть торжественность момента, во-вторых, не ударить в грязь лицом перед другими родителями. Сначала мы проводим ревизию шкафа, потом в сердцах отправляемся в поход по магазинам и нередко возвращаемся ни с чем, потому что теряемся в обилии предложений. Без паники. Мы поговорили со стилистом и тренд-аналитиком Мариной Воробьевой — эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры стильных образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.
1 сентября — важный день для школьников и их родителей, особенно для первоклашек и выпускников. Хочется запомнить трогательные моменты, сделать красивые фотографии на память, на которых все члены семьи будут выглядеть красиво и гармонично. Если вам важен «фэмили лук» — спланируйте образы заранее.
Прежде всего эксперт Марина Воробьева обращает внимание на то, что 1 сентября — деловое мероприятие со своим дресс-кодом. Даже если для родителей правила не прописаны, следует соблюдать уместность. Мамам и учительницам стилист рекомендует отказаться от слишком ярких кричащих принтов, платьев и юбок длины мини, откровенных облегающих нарядов, глубокой зоны декольте — не стоит соревноваться в молодости со старшеклассницами.
— При выборе образа на любое мероприятие нужно руководствоваться тремя пунктами: дресс-код, уместность и актуальность вещей, которые вы выбрали, — отмечает эксперт.
Что надеть маме на линейку
Самым выигрышным вариантом можно считать брючный костюм — его можно обыгрывать бесконечно.
Универсальная схема: свободная блуза или рубашка, классические брюки или палаццо, можно со стрелками.
— Помните, что, скорее всего, так оденется много мам. Дополните образ обувью или аксессуарами, — подсказывает стилист.
Брюки можно заменить на бермуды — они выигрышно смотрятся с жакетами, блузами или жилетами.
Самый трендовый костюм сезона — тройка: брюки, жилет и жакет. Самый трендовый аксессуар — галстук, он отлично вписывается в костюмную группу, хорошо смотрится с платьями-рубашками или просто рубашками в сочетании с классическими джинсами или брюками.
Попробуйте выстроить образ на основе белого цвета — он всегда смотрится торжественно и статусно.
Это может быть полностью белый лук или в сочетании с черным, бежевым, с денимом. Стильно выглядит цветной верх в сочетании с белыми брюками или юбкой. Классика — черное и белое.
Барбикор никуда не уходит — все оттенки розового можно смело рассматривать для подбора образа на 1 сентября. Это может быть полностью розовый лук или элемент образа в розовом цвете в сочетании с бежевым, серым или белым. Стилист Марина Воробьева напоминает про дресс-код школы: если он слишком строгий, то откажитесь от яркого оттенка розового.
Юбки-баллоны переходят из лета в осень. Они будут актуальны и в следующем году.
— Дополните юбку жакетом, а если вы современная спортивная мама, примерьте юбку-баллон в сочетании со свитшотом или свитером и обувью на плоском ходу, — подсказывает Марина Воробьева.
По-прежнему с нами эстетика университетов — стиль преппи. Замените привычный жакет на бомбер из шерсти, кожи, замши или бархата. Образ получится очень стильным и актуальным, в тематике образовательного учреждения.
Главный цвет сезона — красный. Примерьте красный брючный костюм, выберите водолазку или блузу в красном оттенке.
Классические прямые джинсы также будут уместны в образе на линейку. Главное, чтобы джинсы были без декора в виде потертостей, дырок, страз и вышивок. Джинсы, белая рубашка, бомбер или жакет — беспроигрышный вариант.
Твид зашел еще в прошлом сезоне. Присмотритесь к костюмам в эстетике
— Жакет в стиле Шанель можно надеть с юбкой-баллоном или плиссе, но я бы уже смотрела юбку плиссе в асимметрии, необычного кроя или объемную, — советует Марина Воробьева.
Платья-сарафаны из летнего делового гардероба переходят в осень. Прямого кроя, из костюмной ткани, объемные, чтобы под низ можно было надеть рубашку, водолазку или футболку. Отличный вариант для школьной линейки. Актуальны также юбки из костюмной ткани длины миди и макси.
— Обувь к образу следует выбирать исходя из ваших личных предпочтений, всё индивидуально. Актуален плоский ход: балетки, лоферы, ботинки на шнуровке. Кеды или кроссовки, но не объемные, приближенные к классике. Туфли могут быть нейтрального оттенка или наоборот — яркие, акцентные, с принтом, с металлическими пряжками, стразами или фурнитурой. Даже если у вас простой серый или черный костюм, доиграйте образ акцентной обувью или аксессуарами, — советует Марина Воробьева.
Примеры образов для учителей
Образ учителя зависит от его возраста, дресс-кода и устава школы, от строгости мероприятия и даже от класса, в котором он преподает.
— Для учителей начальных классов допустимо использование ярких цветов, принтов или крупных деталей, чтобы фокус внимания ученика был на учителе, чтобы малышам было интересно его рассматривать. Если учитель работает со старшими классами, форма одежды должна быть строгая и сдержанная, чтобы внимание учеников не рассеивалось. Многим молодым учителям хочется показывать свою красоту, но облегающие наряды, мини и прозрачные ткани недопустимы. То же касается и учителей старшего поколения. Деловой дресс-код нужно соблюдать не только школьникам, — говорит Марина Воробьева.
Самый выигрышный вариант для учителя — брючный костюм, двойка или тройка. Стильно смотрятся схемы: юбка миди или макси, блуза, рубашка или футболка, поверх жакет. Или тот же принцип, но юбку заменяем на брюки, вместо жакета можно надеть жилет.
Отлично смотрятся сарафаны в деловой стилистике из костюмной ткани, с узкими или широкими бретелями.
— Только заходит тенденция на очень завышенную талию на юбках макси и миди, — подсказывает эксперт.
Вместо жилета можно носить манишку — смотрится очень стильно и современно.
Примеры образов для мужчин на 1 сентября
— Идеальный вариант для отцов — брючный костюм в свободной, но при этом деловой стилистике. Кэжуал вариант — однобортный или клубный пиджак, блейзер. Можно использовать брюки от одной костюмной пары, а жакет от другой. Допустимо использование принтов — клетка или полоска, — подсказывает стилист. Вместо брюк можно надеть классические джинсы без деталей, чиносы.
Отдайте свое предпочтение футболке или свитеру поло — вариант на случай, если надоела рубашка.
— Ни в коем случае не надевайте рубашку с коротким рукавом. Как бы жарко вам не было, — рекомендует Марина Воробьева. — Лучше закатайте рукава или наденьте футболку поло.
Обувь — мокасины, классические оксфорды, броги или лоферы. Если позволяет стилистика, кеды или кроссовки.
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