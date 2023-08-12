Раскатали губы: 7 бьюти-процедур, которые превращают женщину в королеву колхоза — чем их заменить?

Тренды приходят и уходят. Это касается не только одежды, но и бьюти процедур, которые так любят женщины. Мы буквально подсаживаемся на ноготочки, реснички, пилинги и прочие услуги салонов красоты, но забываем, что и на эту сферу красоты есть своя мода. Голливудский взгляд кукольных ресниц ушел в прошлое, объемные неестественно полные губы сегодня считаются дурным тоном, кислотные окрашивания и афрокосы по всей голове — вызывают вопросы. Мы собрали в один список антитренды в уходе за собой, которые делают ваш образ нелепым: советуем с ними попрощаться, как бы тяжело ни было.
Увеличение губ
Лет 5–7 назад процедура стремительно ворвалась в мир красоты и сотворила хаос. Тысячи девушек и женщин подсели на уколы гиалуроновой кислоты, забыв, что такое умеренность. Единицы сумели найти баланс и не довести свои губы до катастрофы.
К сожалению, ситуация приравнивается к критической до сих пор — раздутые губы преследуют нас везде и всюду. Во всем мире процедура увеличения губ потеряла свою актуальность, но как известно, модные новинки добираются до России чуть позже. Подождем еще немного, и тенденция сама по себе пойдет на спад.
Реснички — все
Стабильно раз в месяц женщины приходят к мастеру, ложатся на кушетку и мирно спят, пока лешмейкер трудится над ресницами своей клиентки. Лисьи, кукольные, 3D, 4D — чего только не было.
Увидев сегодня женщину с ресницами размером с крыло бабочки, невольно отпрянешь — это еще что такое? Тем не менее многие все еще нежно любят процедуру. Наращивать или нет — выбор каждого. Не спорим, удобно: проснулась — и уже красивая. Но помните про грань: если сильно хочется, остановитесь на классике. Нет ничего лучше натуральной женской красоты.
В моде «ресницы мокка» — за счет смены цвета ресниц с черного на коричневый взгляд становится более выразительным и мягким.
Мокрый эффект понравится тем, кто любит тушь, но не может смириться с ее недостатками в виде ежедневного утомительного нанесения утром и смывания вечером, осыпания, подтеков. Мокрый эффект делается быстро, смотрится ярко (особенно с цветными ресницами), но не подойдет обладательницам редких ресниц. Отлично смотрится в коротких длинах.⠀
Кошачьи коготочки
Те самые, которыми смело можно вскрыть любой замок. Пугающе длинные, заострённые, обязательно кричаще яркого оттенка... Наблюдали такое? Смотрится дешево и, мягко говоря, колхозно. Без обид, милые дамы. Нравится — делайте. Мы лишь напоминаем о том, что всему свое время. Тренд на эпатажный маникюр ушел, на его место пришел нюд, пастельные оттенки, французский стиль, длина — короткая или средняя. Помним про умеренность.
Ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило. Выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Нагромождение деталей на ногтях сменилось естественностью и гармонией — любительницам девиза «всё лучшее сразу» придется принять этот момент.
Афрокосы
Было время, когда на яркие неоновые косички из канекалона был бум — с 2017-го по 2019 год. Африканские, зизи, брейды — вариантов была масса. Такие прически все еще встречаются и, как ни странно, чаще на возрастных женщинах. Что это, попытка выглядеть моложе и желание продемонстрировать свою эпатажность? Сложно сказать.
В первую очередь стоит помнить про уместность — оставьте косички для молодежи. В современном салоне красоты мастера подберут вам прическу под тип лица, учитывая все нюансы внешности.
Кислотные волосы
История примерно такая же, что и с косами. Тренд на яркие кислотные волосы ушел. Если вам уже слегка за 30, не стоит красить волосы в синий, зеленый или желтый. Мило и гармонично окрашивание смотрится на девочках подростках. Стилисты по волосам советуют на время забыть про яркие цвета и отдать предпочтение натуральным оттенкам.
В черный список отправляются также серо-пепельное окрашивание и другие оттенки с холодным подтоном, окрашивание фиолетового, голубого, синего цвета и индиго, кислотные оттенки (ярко-желтый, зеленый, розовый) также попали в число антитрендов. Держитесь подальше от огненно-рыжего, желтого блонда, холодного черного.
Загар в солярии
Актуальный загар — тот, что мы привозим из отпуска с морей: правильный, с SPF-защитой и по часам. Всё, что создано искусственно, имеет рамки дозволенности, за которые лучше не выходить.
Все помнят времена, на которые пришелся пик соляриев: в 2009 году стикини, масла для загара и специальные очки для солярия были частью нашей бьюти-рутины, а каждая вторая девушка щеголяла с кожей неестественного коричнево-красного оттенка. Особенно пугающе это смотрелось в сочетании с обесцвеченными блондинистыми волосами. В 2023 году такой образ будет лишь вызывать недоумение, а загар в солярии, если он столь необходим, лучше получать аккуратно и дозированно.
Пирсинг из 2000-х
Нельзя сказать, что пирсинг вышел из моды совсем. Напротив, некоторые его вариации вернулись спустя много лет. К примеру, сегодня снова стало актуальным прокалывать бровь, вставлять колечко в нос — называется септум, с таким пирсингом сейчас ходят звезды Голливуда. Если страшно колоть по настоящему, попробуйте украшение-обманку. Популярностью пользуются и интимные пирсинги.
Проколотый пупок сегодня смотрится не эстетично, отряд сережек на одном ухе делает вас похожей на пиратку и подчеркивает отсутствие вкуса.
В тренде лаконичность — минималистичные украшения. Пусть даже в пупке, но они должны быть едва заметными. Цыганский хардкор оставим в прошлом.
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