Раскатали губы: 7 бьюти-процедур, которые превращают женщину в королеву колхоза — чем их заменить?

К сожалению, ситуация приравнивается к критической до сих пор — раздутые губы преследуют нас везде и всюду. Во всем мире процедура увеличения губ потеряла свою актуальность, но как известно, модные новинки добираются до России чуть позже. Подождем еще немного, и тенденция сама по себе пойдет на спад.



Реснички — все

Стабильно раз в месяц женщины приходят к мастеру, ложатся на кушетку и мирно спят, пока лешмейкер трудится над ресницами своей клиентки. Лисьи, кукольные, 3D, 4D — чего только не было.

Увидев сегодня женщину с ресницами размером с крыло бабочки, невольно отпрянешь — это еще что такое? Тем не менее многие все еще нежно любят процедуру. Наращивать или нет — выбор каждого. Не спорим, удобно: проснулась — и уже красивая. Но помните про грань: если сильно хочется, остановитесь на классике. Нет ничего лучше натуральной женской красоты.